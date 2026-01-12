METEŽ U PABU: Sandra Todić i Uroš Stanić slasno osolili po Dušici zbog prisnosti sa Asminom, Durdžić dao sve od sebe da je vine u nebesa! (VIDEO)

Bukti rat!

Lepi Mića je nakon završenog ''Izbacivanja'', kao po običaju je organizovao ''Igru istine.'' On je rešio da prvo pitanje postavi Milanu Stojičkoviću.

- Da li si ostavio Kačavendi čokoladu ispod jastuka? - upitao je Mića.

- Ne. To nema veze s vezom - kazao je Milan.

- Meni je dvoje ljudi prišlo i reklo da je to istina - dodala je Jovana.

- Dušice, do kad misliš da ideš sa pričama, da bi opstala u rijalitiju? - upitao je Mića.

- Ne znam na kakve priče se to odnosi, iskreno. Ako se misli na odnos sa Asminom, ja sa njim nisam imala ništa, nismo imali se*s. Intima jeste postojala, ali se*s ne - kazala je Dušica.

- Ona se sećala svega, pa se sad ne seća. Ona radi sve zbog priče. Ne dopada joj se Asmin nikako. Ona se po krevetu 'vatala sa Janjušem i Viktorom - rekla je Sandra.

- Da li je pao poljubac? - upitao je Mića.

- Poljubac jeste, da - kazala je Dušica.

- Nije bilo se*a, ljubili smo se i malo pipkali. Ona se meni dopala, kao i ja njoj. Nemojte da mi dobacujete, možda i u vezu uđemo. Nemaju potrebe da skaču devojke ovde na Dušicu, da joj govore svašta samo jer su ljubomorne - kazao je Asmin.

- On je pokazao da je svaštoje*ac. On sad ili tera Maji inat zbog Filipa, ili je stvarno takav. Dušica pozdravlja momka u zatvoru, a pokazala je da je promiskuitetna. Ispadate oboje užasni, veoma lažni i užasni, iskreno da vam kažem. Dušica je spremna na sve, ja sam uveren u to. Asmine, ti si sujetan i iskompleksiran. Nalaziš ovde beton ligu, samo jer te je Maja odbila, ne možeš to da podneseš - rekao je Uroš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.