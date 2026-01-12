AKTUELNO

RAZVEZALA JEZIK: Jovana osula drvlje i kamenje po Asminu i Dušici, istakla da se Đokićeva ogrešila o Sandru: ZNAŠ DA JOJ SE ON DOPADA... (VIDEO)

Bukti rat!

Jovana Mitić žestoko je osolila po Asminu Durdžiću zbog glasina da je imao vrelu akciju u hotelu sa Dušicom Đokić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Svaka bi sa mnom otišla do hotela da ja pokažem interesovanje - kazao je Asmin.

- Ja ne bih - dodala je Jovana.

- Ko o tebi bre priča?! - upitao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dušice, samo da znaš, jako je ružno to što radiš. Znaš da se Sandri dopada Asmin, a ipak ideš kod njega u hotel, sram da te bude i stid. Glumiš neki moral, a ponašaš se tako - kazala je Jovana.

- Ajde bre, skloni se - dodao je Asmin.

- Glumiš ovde klinkama mačo muškarca, ajde glumi Kačavendi ili meni, koje smo zrele, stabilne žene - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

