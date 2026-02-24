AKTUELNO

Zadruga

LJUBOMORAN SI, ON JE NAJBOLJI ČOVEK: Maja stavila Anđela na pijedestal, Asmin popucao po šavovima, pa pokušao da OBESMISLI njihovo prijateljstvo! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Ivan Marinkvović postavio je u igri istine pitanje Anđelu Rankoviću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moraš da biraš. Koja bi po trebi trebalo da bude pobednica, Maja ili Aneli? - upitao je Ivan.

- Obe ne jure pobedu po mom mišljenju. Kao što sam i rekao, Maju sam pre neki dan ostavio kad su bile nominacije, pa bih i sad odgovorio da jer je znam druže, želeo bih pre da ona pobedi - rekao je Anđelo.

- Vi ste mi neki najbolji drugari, znate se godinama, a razmenili ste jednu jedinu poruku ko zna kad - kazao je Asmin.

- Nismo najbolji prijatelji, ali ona je rekla da mene najviše ovde ceni i poštuje - kazao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Na osnovu čega? Šta je loptica? Ajde, reci? - upitao je Asmin.

- Asmine, ljubomoran si. Anđelo je najbolji čovek, najkulturniji je...izdvaja se od drugih - rekla je Maja.

- Kako to da ste Anđelo i ti najbolji drugari, a Anita i Anđelo su najveći neprijatelji?! Kako se onda sada Maja druži sa Anitom? Nije mi jasno, stvarno - kazao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

POPUCAO PO ŠAVOVIMA: Anđela prebacila Gastozu jer je podelio svoje piće sa svojim gostima na svom rođendanu, on FRAPIRAN! (VIDEO)

Zadruga

TI SI JEDAN ODRON: Luka popucao po šavovima nakon Kačavendinog navođenja za najvećeg poltrona, pa joj uputio SALVU UVREDA! (VIDEO)

Zadruga

Korda popucao po šavovima: Milovan pružio podršku Ani, on na ovaj način rešio da ga skloni od nje! (VIDEO)

Zadruga

Burna reakcija: Terza popucao po šavovima zbog Miličinih reči, pa se ostrvio na Uroša Stanića! (VIDEO)

Zadruga

PREKIPELO MU! Marija bacila Munjezu budžet ispred nosa, on popucao po šavovima: TRAŽIĆEŠ MI OPET HRANU! (VIDEO)

Domaći

Razočarao me kao čovek, precrtan je: Maja stavila svaku tačku na odnos s Đukićem nakon što ju je ostavio na dnu, on u totalnoj depresiji! (VIDEO)