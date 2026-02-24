LJUBOMORAN SI, ON JE NAJBOLJI ČOVEK: Maja stavila Anđela na pijedestal, Asmin popucao po šavovima, pa pokušao da OBESMISLI njihovo prijateljstvo! (VIDEO)

Šok!

Ivan Marinkvović postavio je u igri istine pitanje Anđelu Rankoviću.

- Moraš da biraš. Koja bi po trebi trebalo da bude pobednica, Maja ili Aneli? - upitao je Ivan.

- Obe ne jure pobedu po mom mišljenju. Kao što sam i rekao, Maju sam pre neki dan ostavio kad su bile nominacije, pa bih i sad odgovorio da jer je znam druže, želeo bih pre da ona pobedi - rekao je Anđelo.

- Vi ste mi neki najbolji drugari, znate se godinama, a razmenili ste jednu jedinu poruku ko zna kad - kazao je Asmin.

- Nismo najbolji prijatelji, ali ona je rekla da mene najviše ovde ceni i poštuje - kazao je Anđelo.

- Na osnovu čega? Šta je loptica? Ajde, reci? - upitao je Asmin.

- Asmine, ljubomoran si. Anđelo je najbolji čovek, najkulturniji je...izdvaja se od drugih - rekla je Maja.

- Kako to da ste Anđelo i ti najbolji drugari, a Anita i Anđelo su najveći neprijatelji?! Kako se onda sada Maja druži sa Anitom? Nije mi jasno, stvarno - kazao je Asmin.

Autor: S.Z.