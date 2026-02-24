AKTUELNO

Zadruga

BRIZNUO U PLAČ: Bebica ne može da obuzda suze zbog Teodore, ona daje sve od sebe da ga digne iz očaja: ŽELIM ONOG STAROG TEBE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica žestoko su zaratili, nakon što joj je on po ko zna koji puz zamerio na njenom ponašanju.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj da mi prilaziš - rekao je Bebica.

- Stalno neki bes kod tebe. Rekla sam ti da se sabereš i ponašaš normalno. Sam kvariš naš odnos - kazala je Teodora.

- Nemaš osećaj za mene. Tako to doživljavam - rekao je Bebica.

- Ne znam odakle ti to. Što ne dođeš da me zagrliš, nego se samo dereš i brecaš? - dodala je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja dođem, ali onda ne bude dobro - rekao je Bebica.

- Samo želim da budeš normalan, ne znam što pkačeš? - upitala je Teodora.

- Zato... - dodao je Bebica.

- Smiri se, nema potrebe da plačeš. Hoću onog starog Nenada. Ništa se nije desilo, ništa se neće ni desiti - kazao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne može da ga obuzda! Bebica rešen da gleda u Teodoru dok mu se ne zgadi, Anđelo daje sve od sebe da ga smiri (VIDEO)

Zadruga

KAKO MI LEPO FUNKCIONIŠEMO: Bebica se ne odvaja od Teodore, daje sve od sebe da je ponovo pridobije! (VIDEO)

Domaći

Da imaš savesti ne bi se veselila: Miljana daje sve od sebe da digne Zolu iz očaja, on odbija pomoć! (VIDEO)

Zadruga

Ne može bez nje: Rajačić dao sve od sebe da Jelenu izvuče iz kreveta, ona ga izignorisala! (VIDEO)

Zadruga

'NE ŽELIM DA TI VERUJEM!' Bebicu emitivno RAZORILE tvrdnje učesnika da Teodora očijuka sa Gačićem! Delićeva daje sve od sebe da ga ubedi u suprotno! (

Zadruga

ODNOS NA TANKOM LEDU? Luka daje sve od sebe da smekša Aneli, ona ne može da pređe preko postupka njegovog oca! (VIDEO)