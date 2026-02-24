BRIZNUO U PLAČ: Bebica ne može da obuzda suze zbog Teodore, ona daje sve od sebe da ga digne iz očaja: ŽELIM ONOG STAROG TEBE! (VIDEO)

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica žestoko su zaratili, nakon što joj je on po ko zna koji puz zamerio na njenom ponašanju.

- Nemoj da mi prilaziš - rekao je Bebica.

- Stalno neki bes kod tebe. Rekla sam ti da se sabereš i ponašaš normalno. Sam kvariš naš odnos - kazala je Teodora.

- Nemaš osećaj za mene. Tako to doživljavam - rekao je Bebica.

- Ne znam odakle ti to. Što ne dođeš da me zagrliš, nego se samo dereš i brecaš? - dodala je Teodora.

- Ja dođem, ali onda ne bude dobro - rekao je Bebica.

- Samo želim da budeš normalan, ne znam što pkačeš? - upitala je Teodora.

- Zato... - dodao je Bebica.

- Smiri se, nema potrebe da plačeš. Hoću onog starog Nenada. Ništa se nije desilo, ništa se neće ni desiti - kazao je Bebica.

Autor: S.Z.