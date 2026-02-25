AKTUELNO

Zadruga

Us*ravamo se onima koji nas diraju: Maja i Uroš kuju paklene planove, ona donela odluku kako će se večeras ponašati! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Uroš Stanić i Maja Marinković odvojili su se u radio kako bi skovali plan za naredne dane.

- Šta ćeš da radiš večeras? Ništa, prošle nedelje si imala haos - rekao je Uroš, dok je Maja klimala glavom.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vidiš kako piše na majici "Us*ravamo se", tako si mi us*ravamo ali drugima u živote kad nas diraju. I sebi, ali i njima. Mi nikad prvi ne udaramo - rekla je Maja.

- Kad neko krene na mene brabni me! Ti se sa Janjušem grliš, ja ti masiram noge, fuj! - rekao je Uroš, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

JA SAM TEBE PREVESLALA: Maja još jednom vratila Asmina na fabrička, donela odluku (VIDEO)

Zadruga

Ponovo kuju paklene planove? Mina i Anita se kriju od kamera, otvaranjem usana jedna drugoj sve otkrile! (VIDEO)

Zadruga

Kuju tajne planove: Maja i Dača se uvukli u krevet, Filip im je glavna tema? (VIDEO)

Zadruga

Nastavljaju da kuju paklene planove: Mina i Alibaba smišljaju tajne porukice, ova takmičarka im je sledeća meta! (VIDEO)

Zadruga

Maja Marinković okrenula novi list u svom životu: Donela odluku koja će promeniti sve! (VIDEO)

Lifestyle

Zle ljude najviše nervira baš ovo: Kako se ponašati prema onima koji žele da vas ponize?