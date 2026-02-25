Us*ravamo se onima koji nas diraju: Maja i Uroš kuju paklene planove, ona donela odluku kako će se večeras ponašati! (VIDEO)

Šok!
Uroš Stanić i Maja Marinković odvojili su se u radio kako bi skovali plan za naredne dane.
- Šta ćeš da radiš večeras? Ništa, prošle nedelje si imala haos - rekao je Uroš, dok je Maja klimala glavom.
- Vidiš kako piše na majici "Us*ravamo se", tako si mi us*ravamo ali drugima u živote kad nas diraju. I sebi, ali i njima. Mi nikad prvi ne udaramo - rekla je Maja.
- Kad neko krene na mene brabni me! Ti se sa Janjušem grliš, ja ti masiram noge, fuj! - rekao je Uroš, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.
Autor: A.Anđić