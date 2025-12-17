Ponovo kuju paklene planove? Mina i Anita se kriju od kamera, otvaranjem usana jedna drugoj sve otkrile! (VIDEO)

Neočekivano!
Mina Vrbaški i Anita Stanojlović osamile su se ispred diskoteke i sve vreme razgovarale u šiframa, a u jednom trenutku su pobegle od kamera kako bi jedna drugoj priznale sve.
- Ja tebi da ništa ne pričam i da se sklonim od tebe - rekla je Anita.
- Što bi se sklanjala? Ko ti je bre to rekao - upitala je Mina, a Anita je pobegla od kamera i rekla joj ime, pa dodala:
- Toliko ih bolimo - rekla je Anita.
- Dođi stani vamo - rekla je Mina, a onda krenula nešto da šapuće Aniti.
- Kad bre? - upitala je Anita.
- I to je bio jedan od okidača - odgovorila je Mina.
- Dobar je - dodala je Anita.
Autor: N.Panić