AKTUELNO

Zadruga

Ponovo kuju paklene planove? Mina i Anita se kriju od kamera, otvaranjem usana jedna drugoj sve otkrile! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

Mina Vrbaški i Anita Stanojlović osamile su se ispred diskoteke i sve vreme razgovarale u šiframa, a u jednom trenutku su pobegle od kamera kako bi jedna drugoj priznale sve.

pročitajte još

Zbog stresa sam izgubila bebu! Bolno priznanje Jelene Karleuše uživo u emisiji: Tada niko nije znao da sam trudna, a ponašali su se kao da sam nekog u

- Ja tebi da ništa ne pričam i da se sklonim od tebe - rekla je Anita.

- Što bi se sklanjala? Ko ti je bre to rekao - upitala je Mina, a Anita je pobegla od kamera i rekla joj ime, pa dodala:

Foto: TV Pink Printscreen

- Toliko ih bolimo - rekla je Anita.

- Dođi stani vamo - rekla je Mina, a onda krenula nešto da šapuće Aniti.

pročitajte još

I Sandra i ona su trčale za mnom, ja sam sebe potcenio: Luka ne prestaje da flertuje sa Anitom, ogolio joj dušu o odnosu sa Aneli (VIDEO)

- Kad bre? - upitala je Anita.

- I to je bio jedan od okidača - odgovorila je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dobar je - dodala je Anita.

pročitajte još

Drama se nastavlja: Maja udara na Alibabu preko Luke, Janjuš priznao sve o odnosu sa Aneli! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Nastavljaju da kuju paklene planove: Mina i Alibaba smišljaju tajne porukice, ova takmičarka im je sledeća meta! (VIDEO)

Zadruga

Zanima je samo jedna stvar: Teodora odmah tražila od Dače da joj se poveri o Đukiću i Maji! (VIDEO)

Zadruga

Razvukla osmeh od uva do uva: Terza priznao da nije potpuno imun na Sofiju, Mina zanemela! (VIDEO)

Zadruga

Terzu će ovo baš zaboleti: Mina priznala da joj se sviđa Viktor i svima zapušila usta, Dača je raskrinkao! (VIDEO)

Zadruga

Emocije se ipak nisu ugasile?! Stefani i Matora uspela jedna drugoj da vrate osmeh na lice, ovo je razlog! (VIDEO)

Zadruga

Šok i neverica! Filip svojim snom predviđa trudnoću u Beloj kući, Anita prebledela kao krpa (VIDEO)