Zadruga

Zanima je samo jedna stvar: Teodora odmah tražila od Dače da joj se poveri o Đukiću i Maji! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

Teodora Delić i Dača Virijević nakon njenog dana u izolaciji odmah su se sastali u radionici kako bi joj on ispričao sve tračeve o Filipu Đukiću, a nju je zanimalo da li je provodio vreme s Majom Marinković.

- Bebica se napio haos, zato je i plakao. On mi se izvinio i rekao mi da me voli, a ja sam ispao loš prema njemu. On ne shvata čime je ovo zaslužio, ali danas je bolje i mislim da se nije pomirio s činjenicom da ga ne voliš. Rekao je da neće napuštati ovu kuću jer je poštuje - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa naravno da neće - rekla je Teodora.

- Hteo sam da proverim da li se Filip raspitivao da li si gladna, ali jeste dva puta - rekao je Dača.

- Nisam znala. Je l' bio s ovom? - upitala je Teodora.

- Ne, nisu ni progovorili - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

