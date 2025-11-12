Odnos im već zahladneo? Đukiću i Teodori ponestalo tema za razgovor, on brže-bolje otišao na spavanje! (VIDEO)

Neočekivano!
Filip Đukić i Teodora Delić nastavili su da ćaskaju još par minuta o njenom životu s Nenadom Macanovićem Bebicom, a čini se da im je u jednom trenutku ponestalo tema za razgovor obzirom da se on okrenuo i otišao na spavanje.
- Je l' ste živeli napolju zajedno? - upitao je Đukić.
- Da - odgovorila je Teodora.
- Je l' on iz Beograda? - upitao je Đukić.
- Da, da - odgovorila je Teodora.
- Kad je bilo buđenje? - upitao je Đukić.
- U pola 11 - odgovorila je Delićeva.
- Aj da spavamo - rekao je Đukić.
- Ajde - rekla je Teodora.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić