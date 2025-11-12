Odnos im već zahladneo? Đukiću i Teodori ponestalo tema za razgovor, on brže-bolje otišao na spavanje! (VIDEO)

Neočekivano!

Filip Đukić i Teodora Delić nastavili su da ćaskaju još par minuta o njenom životu s Nenadom Macanovićem Bebicom, a čini se da im je u jednom trenutku ponestalo tema za razgovor obzirom da se on okrenuo i otišao na spavanje.

- Je l' ste živeli napolju zajedno? - upitao je Đukić.

- Da - odgovorila je Teodora.

- Je l' on iz Beograda? - upitao je Đukić.

- Da, da - odgovorila je Teodora.

- Kad je bilo buđenje? - upitao je Đukić.

- U pola 11 - odgovorila je Delićeva.

- Aj da spavamo - rekao je Đukić.

- Ajde - rekla je Teodora.

Autor: N.Panić