AKTUELNO

Zadruga

Odnos im već zahladneo? Đukiću i Teodori ponestalo tema za razgovor, on brže-bolje otišao na spavanje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

Filip Đukić i Teodora Delić nastavili su da ćaskaju još par minuta o njenom životu s Nenadom Macanovićem Bebicom, a čini se da im je u jednom trenutku ponestalo tema za razgovor obzirom da se on okrenuo i otišao na spavanje.

- Je l' ste živeli napolju zajedno? - upitao je Đukić.

pročitajte još

Ipak rešila da povuče kočnicu? Teodora povukla šok potez, ovo se Đukiću sigurno neće svideti! (VIDEO)

- Da - odgovorila je Teodora.

- Je l' on iz Beograda? - upitao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da, da - odgovorila je Teodora.

- Kad je bilo buđenje? - upitao je Đukić.

pročitajte još

Alibaba zaurlao iz petnih žila: Ubeđen da su Bebica i Teodora smislili paklenu igru s Đukićem, ona menja boje poput semafora! (VIDEO)

- U pola 11 - odgovorila je Delićeva.

- Aj da spavamo - rekao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ajde - rekla je Teodora.

pročitajte još

Alibaba zaurlao iz petnih žila: Ubeđen da su Bebica i Teodora smislili paklenu igru s Đukićem, ona menja boje poput semafora! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ena igra prljavo?! Gastozu i Anđeli pokušala da uvali kosku, on brže-bolje otkrio sve detalje razgovora na žurki! (VIDEO)

Zadruga

Šok: Ivanija osula drvlje i kamenje po Anđeli, Gastoz brže-bolje skočio da je brani! (VIDEO)

Zadruga

Čudan razgovor Maje i Alibabe: On pokušava da joj saopšti nešto u šiframa, ona ne kapira! (VIDEO)

Zadruga

Isponižavala se za sve pare: Boginja ni ne shvata koliko samu sebe zakopava, Đukiću se zgadila za sva vremena! (VIDEO)

Zadruga

Mama znaš gde su moje emocije: Šok! Dragana žestoko potkačila Sofiju i otpočela borbu za Terzom, njegova bivša joj brže-bolje uzvratila: Još jedan moj

Zadruga

Nije luda da me laže: Luka shvatio koliko je sati, moraće da obavi ozbiljan razgovor s Aneli o Janjušu! (VIDEO)