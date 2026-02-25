Ne zna se koja je dotakla veće poniženje: Mrtva trka Maje i Anite koja se više folira, a sve pokušavaju da sakriju osmehom! (VIDEO)

Hit!

Jasno je odavno već po mnogim postupcima da se Maja Marinković i Anita Stanojlović ne podnose još od davnih dana, ali čini se da im ove sezone lakše polazi za rukom da se lažno pretvaraju da se vole dok plešu uz Katarinu Živković.

Njih dve su sad pokušale da zataškaju svu netrpeljivost i da jedna s drugom igraju kao da se nikad ništa nije desilo, te nisu skidale osmeh s lica. Da li su jedna drugoj stvarno oprostile sve ili se foliraju, ostaje nam da ispratimo.

Autor: N.Panić