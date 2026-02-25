Boginjino ime postalo sinonim za brutalno poniženje: Moli Đukića svim silama da je poljubi, on čak ni to ne želi! (VIDEO)

Blam!

Tanaj Stijelja Boginja iskoristila je priliku da ispred kazina porazgovara sa Filipom Đukićem i da pokuša po ko zna koji put da uđe sa njim u vezu.

- Sedi neću ti ništa! Ti si mnogo zao prema meni - rekla je Boginja.

- Kako? - pitao je Filip.

- Sedi! Ako ne sedne znači da me ne gotivi - rekla je Boginja.

- Ovo je emotivna manipulacija - rekao je Filip.

- Meni su drugarice rekle da je sve jasno i to je to - rekla je Boginja.

- Ja kažem kako jeste. Meni je ta riba u glavi - rekao je Filip.

- Kad izađeš budi sa njom, a ovde sa mnom - rekla je Boginja.

- Da bude da sam te iskoristio za rijaliti - rekao je Filip.

- Poljubi me sad, to je za mene sreća - rekla je Boginja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić