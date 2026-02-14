Novo Boginjino brutalno poniženje: Đukić pobesneo kao ris i zakucao je za dno, pa popila novu šut-kartu pred svima! (VIDEO)

Užas!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a Joca Novinar porazgovarao je sa Tanjom Stijeljom Boginjom o Filipu Đukiću.

- U kojoj si meri promenila mišljenje o Filipu? - upitao je Joca.

- Razočarala sam se i povukla sam se da ne budem donja. Nema više potrebe da ne ulazim u odnos s njim dok ne raščisti s devojkom spolja. Povredilo me što je rekao ispred svih neke stvari, a nije meni rekao - rekla je Boginja.

- Koliko ti smeta što nije pričao s tobom? - upitao je Joca.

- Nije mi bilo jasno da se seća da je nazvao Anitu Teodorom, a drugih stvari se ne seća. Ja mislim da sam se ja napila više nego on, a on se ničega ne seća. On je drugačiji kad ustane za stolom i priča neke stvari, a mogao je to meni da kaže sa strane - rekla je Boginja.

- Misliš li da je izgovor da neće s tobom u vezu jer se svađaš s ljudima? - upitao je Joca.

- Ja moram sebe da odbranim - rekla je Boginja.

- Filipe, zbog čega si izgoreo kad je Boginja izašla iz emisije? - upitao je Joca.

- Jer je rekla da ljudi utiču na mene, a ne postoji nikakva šansa je da me poremeti bilo šta od ovih ljudi. Jedino je mogao Luka da me poremeti, a pogotovo neko drugi. Ja sam rekao da konstantno razmišljam o devojci spolja, rekao sam pedeset puta minimum. Ja znam da svaka normalna žena ne bi prešla preko toga što razmišljam o ovoj devojci napolju, a meni njeno ponašanje deluje kao da želi da produbljuje svađe. Svako mišljenje je atak na nju, tako ona to shvata - rekao je Filip.

- Asmin sebi daje konstantno za pravo da ponižava mene i sve ostalo - rekla je Boginja.

- Ne bih bio s njom zbog ovakvog ponašanja - rekao je Filip.

- Ti si sada bezobrazna prema meni - rekla je Boginja.

- Ti si jako podmukla i bezobrazna prema meni. Ima kamera u rehabu, zna se šta sam pričao, a ona je jako kvarno to iznela. Mene zabole k*rac da se koljem svaki dan ovde zbog nekoga, vi se koljite i j*bite majke - rekao je Filip.

- Ja ne j*bem majke, to nek ti bude jasno - rekla je Boginja.

- Filipe, kako gledaš na to što Janjuš kaže da se ponašaš kao p*čka i da te Asmin već tri meseca ponižava? - upitao je Joca.

- Ako ja ustanem i kažem da sam ispao p*čka, a on to ponovi onda ja nemam pravo da mu zamerim. Koji se problem rešio vređanjem? Problem se rešava razgovorom, a ako neko ne može da ga reši onda se okrenem i sednem - rek

Autor: N.Panić