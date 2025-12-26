Pala mu roletna: Đukić pobesneo kao ris zbog Lukinih manipulacija, bivšem drugaru brutalno zapušio usta! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Maja Marinković govori Luki Vujoviću šta je povredilo Filipa Đukića u njihovom odnosu.

- Čovek se blamira, ne mogu da verujem šta čovek priča. Ispada da je njemu stalo do Sare Raičević čim je toliko pominje - rekao je Filip.

- Ne, nego si se onda ti muvao sa Sarom Raičević - rekao je Luka.

- Bora je mene za Saru Raičević zvao i pre rijalitija, tako da ako tako gledaš i Boginja je bila sa mnom prva. Nemoj da mi okrećeš priču - rekao je Filip.

- Ja ne znam šta bi ti meni zamerio, a šta ne bi. Nisam se muvao sa Anitom tih deset dana - rekao je Luka.

- Je l' ovo moguće i realno? Ja ni s jednom mojom devojkom nisam ozvaničio vezu - rekao je Filip.

- Ispada kao da si ljubomoran jer mu zameraš što ste zajedno - rekao je Terza.

- Ja stav ne menjam, ne postoji šansa da mi neko promeni stav. Što ja ne bih ušao sa Anitom u vezu ako me ona zanima? - upitao je Filip.

- Što mu zameraš toliko ako te boleo k*rac za nju? - upitao je Terza.

- Je l' ti mene z*jebavaš? - upitao je Filip.

- Ispada da ja njega ne poznajem, ne mogu da verujem da je otišao prvo u radio, a nije kod mene došao da popričamo. Ja nisam znao zašto on meni zamera toliko - rekao je Luka.

- Ja sam se hiljadu puta ljubio s devojkama, ali nisam se muvao s devojkama pre toga i ulazio s njima u vezu. Postoji to u njima već da su oni to hteli i želeli. On nju nije gledao da će da je smuva i iskoristi, zato što ste već imali tu priču - rekao je Filip.

- On nije hteo sebi da prizna da je imao neku vrstu emocija prema Aniti, ne znam šta da mislim - rekao je Luka.

Autor: N.Panić