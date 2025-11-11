Ja sam sve što sam radila priznala, a one... Mini Vrbaški pala roletna zbog Sofijinog moralisanja, odmah joj zapušila usta! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Aneli Ahmić kako bi progovorila o sukobu sa Sofijom Janićijević, a potom joj se obratila i Mina Vrbaški.

- Da li si očekivala da ćete Sofija napasti? - upitao je Milan.

- Mi nikad nismo bile dobre, pogledajte kako izgleda odvratno - rekla je Aneli.

- Je l' si znala da ti se dečko zove Lazar? - upitao je Milan.

- Naravno da jesam, ali mi je slađe da ga zovem Luka - rekla je Aneli.

- Ja se zovem i Luka i Lazar, ponosan sam što sam promenio ime da bi mogla da vidim sina - rekao je Luka.

- Jedva čekam da čujem novosti, verujem da je puna informacija i to mi se sviđa - rekla je Kačavenda.

- Mnogo volim ove trening učesnike koji uđu prvo veče, hiljadu puta sam rekao da je ona glupa ove sezone. Ukoliko te neko ne zanima, onda ne bi sigurno pratila Terzu i sve ostalo. Meni je zanimljivo što je Karić pozdravio Luku i Miću - rekao je Bebica.

- Ja sam uvek sve što sam radila i priznala, a vi koje se j*bete napolju bez para ste veće k*rvetine. Ne možete da mi morališete kad ste gori od mene, a o meni možete da pričate šta god hoćete jer se sve o meni zna - rekla je Mina.

- Volela bih da čujem tu istinu o Anđelu i Milici, sada je ispalo da se on nije dopisivao s njom dok je bila trudna. Ukapirala sam da je Anita ispala najveći lažov - rekla je Matora.

Autor: N.Panić