TREBAO SAM KOČNICU, A JA SAM DODAO GAS: Munja spustio loptu sa Stefani, uvideo sve svoje greške, pa se dotakao Matore: Ja više ne sumnjam... (VIDEO)

Haos!

Nakon izbacivanja, Lepi Mića je započeo svoju igru istine. Mića je postavio pitanje Urošu Staniću da prokomentariše večerašnje procente Izbacivanje.

- Sanja, šta znači rečenica od Anđele da ona odlučuje kolika će tebi biti kazna? - pitao je Mića.

- Mislim da to znači da ona odlučuje o tome koliko će Jordanka da me provocira. Mislim da svaki čovek malo prelazi granice i postaje psihopata - rekla je Sanja.

- Rekla je: "Videćeš u julu o čemu sam ti pričala", nemoj da izvrćeš reči - ubacila se Jordanka.

- Rekla je sve od reći do reči što je rekla Sanja - ubacio se Bebica.

- Milovane, da li je ovo što se dešava izmešu Ene i Peje malo manje od onog što se dešava izmešu Luke i Aneli? - pitao je Mića.

- Jeste, meni je sve to katastrofa. Eni uvek kažem sa strane sve. Sukob Ene i Peje je počeo na bazenu i niko ga nije provocirao. Posle je alkohol odradio svoje, kad je sve prošlo ja sam izašao napolje - rekao je Milovan.

- Greota je šta smo doživeli i da nam neke reči postaju doabr dan. Ja sam sa ENom jutros pričao, nisam mogao da verujem šta iznosi. Svako ko je spominjao ovde decu i mrtve isti mi je kao i Ena jutros - rekao je KArić.

- Munjo, šta je nezadovoljstvao kod Stefani? - pitao je Mića.

- Gde treba da povučem ručnu ja dodam gas. Kad je bila u crvenom ja sam nebuloze ovorio. provocirao sam akd nisam trebao. Ona ne spominje u lošem kontekstu Matoru. Video sam na Matorinoj faci da je stala samo da bi bila tu, ispala je fer. Ja više ne sumnjam - rekao je Munja.

- Svi su odvratni, ne znam štza mi je gore. Munja je krenuo i da je davao gas, a ona je vrištala. Što se Aneli tiče stala je da zaštiti Stefani od svega is vačega, zaleteos e Terza braneći Munju, onda su on i Aneli ušli u konflikt, pa je pljunuo Aneli. Onda su Luka i Terza ušli, pa je Ena uletela sa takviom ogavnom rečenicom. podele tog tipa dovode do drugih podela - ispričao je Đedović.+

- Meni već petnaesti put govori da će da mi se pop*ški na mamin grob. Ako ej Gastoz osuđen

Autor: A.Anđić