NOVE SUMNJE: Matora stavila Draganu na test! Munja i Stefani žestoko zaratili: Ja sam ga napravila, ja ga gazim! (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja novinara", Joca Novinar podigao je Draganu Stojančević kako bi progovorila o planovima sa Jovanom Tomić Matorom i njenim roditeljima .

- Volela bih da je upoznaju, ali ne kroz priče drugih ljudi. Po svemu ovome što se dešava mislim da ne postoji šansa, ali ja bih volela - rekla je Dragana.

- Ispada kao da ja pričam u njeno ime. Ostaje nedorečena kad je naša veza u pitanju, a i ja. Neću više da pričam u njeno ime i ispod jorgana. Rekla sam joj da baš zbog tih stavri njeni roditelji misle da ja to namećem. Ona bi volela da izađe koji dan ranije, da popriča sa njima. Pitala me i da li bi je prihvatila da je izbace iz kuće. Nema potrebe da se oseća krivom. Ne želim da je idealizujem i da se posle razočaram. Imam očekivanja veća nego što je zaljubljenost. Imamo planove za budućnost - rekla je Matora.

- Zbog čega je Ermina onda rekla da je Dragana gora od Anite i Stefani zajedno? - pitao je Joca.

- I moja sestra i Ermina ne bi napisale takve stvari da dopru do mene. Ja sma napravila miliion grešaka. Ako bude napolju bilo nešto što mi nije rekla, tu nema poverenja. Moj i Stefanin odnos na početku je bio savršen. Na kraju je dolazi do svakakvih svađa i vređanja. Dragana je totalno drugačiji temperament. Stefani je mlada, ne bih nju da krivim. Ko me je*e - rekla je Matora.

- Kako si reagovala kad ti je Stefani dobacila da nećeš Draganinu majku sahraniti kao svoju? - pitao je Joca.

- Zaboli me svaki put kad mi spomene majku. Bila je uz mene, borisle smo se, mnogo smo problema imale. Ja imam osećaj i empatiju prema njenom detetu, sebi ne dozvoljavam takve stvari. Volela bih da se vrati detetu kući nesluđena, što se tiče mene. Ona kao da želi da me razludi. Mene boli ta nepravda. Mnogo mi je drago što sam pokazala tu drugu stranu - rekla je Matora.

- A Munja to što je rekao da si silovala Stefani? - pitao je Joca.

- Užas. Razumem Munjin gnev, ali nešto što nije, nije. Dobilo je sve morbidnu crtu i notu. Ja imam veliki razlog da budem jaka, a to je moj otac - rekla je Matora.

- To je Munja rekao, pa je ustao i demantovalo, ali to niko ne želi da čuje. Kad sam ja isprštala, on je odmah ustao i demantovao. Ta tema se potegla opet kad je ona počela da priča o tome. Ja nisam mutava i znam da se branim. Meni Munja ne treba da me brani - rekla je Stefani.

- Činjenice sa kojim sam branio Stefani su potekle od nje. Animozitet prema njoj ću imati do kraja života. Gledao sam da napadam Matoru iako su obe krive. Kad su bile lepe stvari nije se komentarisalo. Njenu majku sam onda uvredi u afektu - rekao je Munja.

- Ja sam ga stvorila, ja ga i gazim. Moja majka nas nije podržavala, kraj priče. To su tvoje fantazije. Se*s sa ženama nije takav - vikala je Stefani.

- Mislim da je Matoru pogodilo što sam detaljno ispričao sve pred novinarima. Kako bi ja to znao ako mi ona nije ispričala. Ja nisam znao da je ona trudna i da nosi moje dete u stomaku. Sigurno bih reagovao. Bljak mi je i gadi mi se. Imam pravo da budem slobodan momak - rekao je Munja.

- Naš odnos je imao mnogo lepe trenutke, tako da neću pljuvati po njoj - rekla je Matora.

