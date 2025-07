Haos!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a Darko Tanasijević podigao je Stefani Grujić kako bi progovorila o porodičnim tajnama na koje aludira Jovana Tomić Matora.

- Čime te Matora drži u šaci kad pominje poljski wc i govori da ti i tvoja porodica krijete nešto tamo

- Ne drži me ni sačim. O tom toaletu, to je sve povezano sa bekstvom jer je on otišao da služi svoju kaznu. Bio je postupak, ne znam šta se dešava napolju, jedino znam da je otišao da odskuži kaznu. Po njenoj priči smo svi ozbiljni kriminalci, pa živimo u dve sobe od silnog kriminala. Moja mama ima privremeno starateljstvo dok sam ja ovde. Ja sam ovde došla da obezvedim dete finansijama, kad izađem biću fizički tu, kao i Munja.Ona je toliko stvari slagala. Ja sam abortus odbila koji je ona organizovala. Nisam želela to. Ona je zbog toga mene ostavila. Želela sam da prekinem trudnoću, a kad sam saznala na prvom pregledu da ne mogu da prekinem ona se čula sa Majom i našli su to u Bosni. Odbila sam to i onda me ostvila. Ja sam nakon toga išla kod psihijatra - otkrila je Stefani.

- Da li je istina da si se lupala po stomaku kako bi izazvala spontani pobačaj? - pitao je Darko.

- Ne. Nisam mogla da prihvatim i nisam se ponašala kao trudnica do određenog perioda. Da sam to radila logičnije bi bilo da sam onda prihvatial to njeno. Ja sve dokaze za njenog brata Zorana i Nikolu imama, za Dunju takođe. Sve što pričam postoje poruke gde ona sve to priča. Kad je njena mama išla na drugu terapiju sa ocem, ona nije mogla da ustane iz kreveta. Mislim da se tad nekad i razbolela njena majka. Što ja nisam plakala posle porođaja kad mi je ona pisala da sam joj ubila majku - rekla je Stefani.

- Matora je rekla da je najviše boli što nisi bila uz nju kad joj je bilo najpotrebnije, a ona je za tebe bila i da si je pretukla na dan kad joj je majka umrla - rekao je Darko.

- Ja nju jesam udarila, pocepala sam joj glavu, ali je ona pre toga mene davila jer je bila mrtva pijana, a bila sam pod koncima. - priznala je Stefani.

- Sve i da sam bila mrtva pijana to nije razlog nekoga da biješ na taj dan - rekla je Matora.

- Valjda u sebi imaš malo nečega da dpđeš na sahranu - rekla je Matora.

- Najviše sam se plašila da dođem na sahranu zbog njenog brata Zorana. Imam dokaze i za to kad je pričala da joj je brat slomio vilicu i da je gurnuo oca. Sve o čemu ja pričam ovde imaju dokazi da je to istina - rekla je Stefani.

- Prvi moj momak u životu mi se javio. Priča sa 17 godina je istina, bila sam sa čovekom koji je u tom trenutku bio zauzet. To je totalno opširnija priča o kojoj ne bih želela da pričam. Mi smo bili tu gde smo bili, prali smo stvari na potok - rekla je Stefani.

- Zbog čega želiš da svedočiš u postupku Matore i kume Tamare? - pitao je Darko.

- Dogovarali su se kako će da je uplaše i da joj zatvore firmu. Inspektori su upali Jovani u stan po više stvari. Zbog nar*otika, nekog video klipa, lažiranja dokumenata. Ona je ucenjivala Tamaru na konto toga da će da objavi to kad je ona pričala o svom životu. Tamara je njoj pare vraćala. Ona njoj i dalje piše da joj duguje šest miliona a Tamara je njoj vraćala novac - otkrila je Stefani.

- Nisam ja kriv što nisam znao da ću da postanem otac. Stefani ću da oprostim jer mi je donela nešto najlepše u životu, a monstrumu neću. Ja sam video na šta je sve spremna. Moj tata nije bolestan hvala Bogu. Moji postupci ne mogu da se porede sa njenim. Ja sam joj rekao: "Sešću ja , znaš ti gde", dobro znam šta sam rekao. Ona plavi, ne plavim ja. Sve što je Stefani ovde iznosila je Matora njoj pričala. Kako mogu ja da znam te stvari koje su detaljno objašnjene. Kako mogu da znam da je ona maltene plaćala CIleta da se druži sa njom? Rekla mi je Stefani da je ona htela da idu u Amsterdam da sakriju moje dete. Ona je direktno uticala na moje očinstvo - rekao je Munja.

- Ovo za Tamaru ćeš da dokažeš. Ovo je ljubav, a tebe neka bije on. Ovo je kad te neko voli. Na ovo si ljubomorna. Ne volim te. Šta smo nosile tvom tati kad smo išle iz izlaska? Čokoladu - istakla je Matora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić