Zadruga

Ne mogu očima da je gledam: Maja bez pardona brutalno izvređala Boginju, Đukić svoju muškost zaboravio kod kuće izgleda! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Užas!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Maja Marinković ne želi da daje Boginji na značaju jer je beton liga.

- Maja voli ljude samo koji je lažno teše, a kada joj saspeš istinu u lice onda naravno da neće da ih voli. Ona je sa Dačom dobra samo jer ne bi mogla da izađe s njom na kraj - rekla je Boginja.

- Ne mogu da je gledam očima, odvratna mi je i ima mi odvratnu energiju. Svađe s njom su dva dinara, ima ponašanje kao tinejdžerka od 20 godina - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Majo je l' si se iznervirala što si videla Cara kod nje u čestitki? - upitala je Ivana.

- Ja nisam ispratila, meni je neko prepričao da je Caki posavetovao Đukića da čuva Boginju, ali njegova namera je bila da odvoji mene od Filipa. Lako je biti pošten kad te niko neće, pogledaj na šta ličite u tim masnim trenerkama - rekla je Maja.

- Neću da se mešam u ženske svađe, ovo traje od Odabranih. Ne znam šta da kažem - rekao je Đukić.

Autor: N.Panić

