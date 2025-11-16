AKTUELNO

Zadruga

Srce će mi pući: Bebica ponovo pokušava da izmanipuliše Teodoru, pa joj dao ponudu da mu se vrati! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Užas!

Nenad Macanović Bebica krenuo je odmah da uhodi Teodoru Delić nakon što se završila emisija i tom prilikom dao joj je do znanja da će mu srce pući zbog nje i da će uvek moći da mu se vrati.

- Dečko, vidim sve što radiš i samo se ti opusti. Sa svim ljudima sa kojima si dobar sada, a nisi bio dok si bio sa mnom je sada tvoje foliranje - rekla je Teodora.

pročitajte još

Šok odluka: Ivana Šopić saopštila informaciju koja će promeniti tok rijalitija! (VIDEO)

- S kim? - upitao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- To ću reći kada me pitaju voditelji - rekla je Teodora.

- Ja ni sa kim ne pričam u kući, a ti si se pomirila sa svima - rekao je Bebica.

- Da, da - rekla je Teodora.

pročitajte još

Podeljena mišljenja učesnika: Teodora i Filip na meti brutalnih komentara, niko ih noćas ne štedi! (VIDEO)

- Kunem ti se, ovo će pući zbog tebe - rekao je Bebica i pokazao na srce.

- Da bre, vidim i čujem - bila je ironična Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ako odeš, uvek možeš da se vratiš, a ti vidi da li ćeš da ideš - rekao je Bebica, a Teodora je ostala zatečena.

pročitajte još

PUKAO MU FILM: Filip se nikad brutalnijim rečima obratio Bebici, Teodora se udružila sa njim i zgazila bivšeg verenika! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

VRATI MI PRSTEN DA GA BACIM! Bebica napao Teodoru čim je oči otvorio, ona mu odbrusila: Ti si niko i ništa! (VIDEO)

Domaći

KLELA SI SE U MAJKU! Bebica svim silama pokušava da zadrži Teodoru, ona mu se ponovo poigrala sa mozgom: Ne znam da li ga volim... (VIDEO)

Zadruga

Ja nju poznajem i kajaće se: Bebica ponovo indirektno pokušava da obrlati Teodoru i ubedi je da se kloni Đukića! (VIDEO)

Zadruga

Bebica ponizio sebe kao nikad niko: Posle svega priznao da čeka Teodoru da mu se vrati, zato što samo njega voli! (VIDEO)

Zadruga

ANA VAN SEBE, VRIŠTI I PLAČE! Brutalan sukob Korde i Rade, udario na pokojnog oca, pa počeo da PRETI: Ima da budeš sa mnom ili će... (VIDEO)

Fudbal

Jezive scene sa Evropskog prvenstva: Reprezentativac Hrvatske dao dres navijaču - Stranci ga napali u nameri da mu otmu, jedna žena ga krvnički ujela!