Srce će mi pući: Bebica ponovo pokušava da izmanipuliše Teodoru, pa joj dao ponudu da mu se vrati! (VIDEO)

Užas!
Nenad Macanović Bebica krenuo je odmah da uhodi Teodoru Delić nakon što se završila emisija i tom prilikom dao joj je do znanja da će mu srce pući zbog nje i da će uvek moći da mu se vrati.
- Dečko, vidim sve što radiš i samo se ti opusti. Sa svim ljudima sa kojima si dobar sada, a nisi bio dok si bio sa mnom je sada tvoje foliranje - rekla je Teodora.
- S kim? - upitao je Bebica.
- To ću reći kada me pitaju voditelji - rekla je Teodora.
- Ja ni sa kim ne pričam u kući, a ti si se pomirila sa svima - rekao je Bebica.
- Da, da - rekla je Teodora.
- Kunem ti se, ovo će pući zbog tebe - rekao je Bebica i pokazao na srce.
- Da bre, vidim i čujem - bila je ironična Teodora.
- Ako odeš, uvek možeš da se vratiš, a ti vidi da li ćeš da ideš - rekao je Bebica, a Teodora je ostala zatečena.
Autor: N.Panić