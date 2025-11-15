Bebica ponizio sebe kao nikad niko: Posle svega priznao da čeka Teodoru da mu se vrati, zato što samo njega voli! (VIDEO)

Takmičari mu se smeju!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Nenadom Macanovićem Bebicom koji je priznao koliko je povređen.

- Teodora stalno priča da je manipulišeš i pokušavaš da je odvojiš od Filipa, zbog čega ona to misli? - upitao je Darko.

- Ne to me ne zanima, ona meni prebacuje da nađem devojku i tako dalje - rekao je Bebica.

- Zbog čega ne kreneš dalje da tražiš svoju sreću već gledaš u nju? - upitao je Darko.

- Želim da mi se zgadi, zato gledam. Ne znam šta treba da uradi da bi mi se zgadila, teško odbacujem ljude iz svog života - rekao je Bebica.

- Proteklih nedelja unazad govorio si da je Filip previše ispravan i da nema šta da mu zameri, zbog čega se to promenilo? - upitao je Darko.

- Bilo je provokacija kada je pitao: ''Da li je slobodna?'', a druga je bila na navođenju - rekao je Bebica.

- Kakav je osećaj kad devojka koju si verio pre 7 dana izgovori da joj je više prija zagrljaj sa Filipom nego poljubac sa tobom? - upitao je Darko.

- Kakav može da bude? Nisu to dva dana već dve godine i to je ponižavanje i degradiranje. Mislim da nije iskrena, ali vreme će da pokaže - rekao je Bebica.

- Koliko ti je teško da te Teodora maršira i priča da je ucenjuješ dok joj ti pričaš koliko joj je loše i da želiš da odeš kući? - upitao je Darko.

- Pa jako teško, a ona govori da ja manipulišem - rekao je Bebica.

- Ti si manipulator, ovo je strašno - rekla je Teodora.

- Da li se nadaš posle svega da će ti se Teodora vratiti? - upitao je Bebica.

- Da, ne znam koja je granica da bi se ponizio samo da bude sve kako treba - rekao je Bebica.

- Koliko će biti teško da gledaš Đukića i Teodoru ako uđu u vezu? - upitao je Darko.

- Ne znam, biće mi teže neko sad - rekao je Bebica.

- Ko je najveći licemer od tvojih prijatelja sa veridbe? - upitao je Darko.

- Pa znam da nisu Kačavenda, Maja, Anđelo i Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić