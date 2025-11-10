Ne mogu očima da je gledam: Anđelo priznao da mu je Anita najgore od svih devojaka sa kojima je bio! (VIDEO)

Besan kao ris!
Anđelo Ranković priznao je Teodori Delić da je Anita Stanojlović najgora osoba sa kojom je bio i da ne može očima da je gleda.
- Ne mogu da je gledam očima. Najgora ženska osoba sa kojom sam bio, najveći mi je pakao napravila, a najviše sam joj pomogao - rekao je Anđelo.
- Mislim da ona ima tu patologiju da je opsednuta - dodala je Teodora.
- Kad voliš ćutiš kao zaliven. Kao da ja nemam o bivšim devojkama šta da kažem - govorio je Ranković.
Autor: A. Nikolić