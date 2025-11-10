AKTUELNO

Zadruga

Ne mogu očima da je gledam: Anđelo priznao da mu je Anita najgore od svih devojaka sa kojima je bio! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Besan kao ris!

Anđelo Ranković priznao je Teodori Delić da je Anita Stanojlović najgora osoba sa kojom je bio i da ne može očima da je gleda.

Tamara i ja smo celu noć čuvali Alekseja: Anđelo najavio karambol, otkrio da Anitu drži u šaci (VIDEO)

- Ne mogu da je gledam očima. Najgora ženska osoba sa kojom sam bio, najveći mi je pakao napravila, a najviše sam joj pomogao - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da ona ima tu patologiju da je opsednuta - dodala je Teodora.

Bebica će se šlogirati: Alibabi zalutala ruka na Teodorinu zadnjicu, odnos im sve prisniji! (VIDEO)

- Kad voliš ćutiš kao zaliven. Kao da ja nemam o bivšim devojkama šta da kažem - govorio je Ranković.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

