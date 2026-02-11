Novo brutalno poniženje za Boginju: Đukić neće da je prizna za devojku, razgovor odložio za kasnije! (VIDEO)

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Minu Vrbaški kako bi progovorila o haosu Maje Marinković i Tanje Stijelje Boginje.

- Ja ću reći sve iskreno od momenta kad sam bila tu. Odjednom su uletele Maja i Boginja da se raspravljaju, a Asmin je rekao: ''Ko je dirao Maju'', neko je rekao da je to Boginja i Asmin je rekao: Ko dira Maju, ja ću Filipa''. Ne znam zašto iko priča da je Asmin davio Filipa kada to nije istina. Anđelo je krenuo da skida Filipa, ti si se umešao i rekao Boginji: ''Dođi vamo'' - rekla je Mina.

- Niko nije rekao da je Asmin hvatao Filipa za vrat u sobi već u kazinu - rekla je Rada.

- Nisam bila tu kada je rečeno za Anđela i Maju, izašla sam u tom trenutku - rekla je Mina.

- Boginja da li si ti u vezi sa Filipom? - upitao je Bora.

- Mi ćemo da popričamo posle svega, ja biram da ne pričam i to je to. Smarate sa tim da li ste u vezi - rekao je Filip.

Autor: N.Panić