Od muškosti ni M: Đukić opet pokušao da obrlati Boginju, pa kad nije uspeo izleteo iz Paba besan kao ris! (VIDEO)

Šok!

U toku je ''Mićina Igra istine'', a Lepi Mića postavio je naredno pitanje Neriu Ružanjiju.

- Nerio, veruješ li u ono što je Aneli sinoć rekla za Asmina? - upitao je Mića.

- Možda oni jesu imali neku svađu i da je Asmin ubrzao, ali mislim da je Aneli to preuveličala - rekao je Nerio.

- Boginja, šta te povredilo kod Filipa? - upitao je Mića.

- To što je rekao na intervju da kao ja njega ljubim na silu - rekla je Boginja.

- Ja sam rekao da ti iniciraš poljupce, šta kao ne uhvatiš me za glavu? - upitao je Filip, a Boginja se smejala.

- Ja verujem Darku - rekla je Boginja.

- Ne moramo više da pričamo, veruj drugima i zabole me - rekao je Filip.

- Boginja ne znam kako ne shvataš da on ne želi tebe, je l' ti treba pet meseci da dokažeš neke stvari? - rekao je Janjuš.

- Mislim da Boginji odgovara ovo sa Filipom, ali mislim da on ne želi da bude s njom - rekao je Anđelo.

- Mene nervira kod njega što je on sad zalupio vrata i otišao. Za stolom priča jedno, a za stolom drugo - rekla je Boginja.

- Ti se ne pitaš ništa, tu se pita on jedino - rekao je Anđelo.

