AKTUELNO

Zadruga

PUJ PIKE NE VAŽI: Luka uspeo da obrlati Aneli, ona rešila da mu pruži NOVU ŠANSU, pa mu pala u ZAGRLJAJ! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Luka Vujović predložio je Aneli Ahmić da svoj ljubavni odnos krenu od samog početka i zaborave na sve loše stvari.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli, loše sam, braniću se kad učesnici govore da mi se druga dopada, jer je to laž najveća. Volim te, samo tebe voli, želim novu šansu, samo mi daj novu šansu. Od ovog trenutka da više jedno drugom ne prebacujemo ništa, molim te samo to. Molim te, zagrli me samo, ajde. Zagrli me - kazao je Luka.

Aneli je nakon kraćeg premišljanja rešila da mu padne u zagrljaj, te se može smatrati da je rešila da obnovi njihovu ljubavnu vezu.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

TRAŽI KRIVCA ZA SVOJE POSTUPKE! Luka ubeđen da mu Mina i Dača nameštaju afere: Ponovo uspeo da obrlati Aneli (VIDEO)

Zadruga

NE ODUSTAJE OD POMIRENJA! Miljana moli Zolu da joj pruži još jednu ŠANSU, pala mu u ZAGRLJAJ, on neće da ČUJE!(VIDEO)

Zadruga

Puj pike, ne važi: Munjez smatra da nije muvao Mimas, jer nije uspeo da je poljubi! Ana Spasojević zanemela od šoka! (VIDEO)

Zadruga

PUJ, PIKE, NE VAŽI: Anđela obesmislila svako izrečeno poniženje na Gastozov račun, sabrala mu sve greške i odsvirala kraj! (VIDEO)

Zadruga

Puj pike, ne važi: Anđela zanemarila urlikanje na Gastoza, pa napravila šok preokret! (VIDEO)

Zadruga

PUJ, PIKE, NE VAŽI! Mina mazi Terzu po kolenu, on joj ljubi ruke, od Anđela ni traga ni glasa! (VIDEO)