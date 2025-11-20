PUJ PIKE NE VAŽI: Luka uspeo da obrlati Aneli, ona rešila da mu pruži NOVU ŠANSU, pa mu pala u ZAGRLJAJ! (VIDEO)

Šok!

Luka Vujović predložio je Aneli Ahmić da svoj ljubavni odnos krenu od samog početka i zaborave na sve loše stvari.

- Aneli, loše sam, braniću se kad učesnici govore da mi se druga dopada, jer je to laž najveća. Volim te, samo tebe voli, želim novu šansu, samo mi daj novu šansu. Od ovog trenutka da više jedno drugom ne prebacujemo ništa, molim te samo to. Molim te, zagrli me samo, ajde. Zagrli me - kazao je Luka.

Aneli je nakon kraćeg premišljanja rešila da mu padne u zagrljaj, te se može smatrati da je rešila da obnovi njihovu ljubavnu vezu.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.