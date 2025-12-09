BESAN KAO RIS: Luka iskoriostio priliku da se požali Toši na Anelino ponašane, jedna stvar ga posebno muči! (VIDEO)

Šok!
Robot Toša razgovarao je sa Lukom Vujovićem o ponašanju Aneli Ahmić.
- Tošo, moram samo da ti kažem da mi se Vikot poverio kako je sa Minom tek tri dana, a oseća se kao da je sa njom mesecima - kazao je Luka.
- Istina, rekao sam to - kazao je Viktor.
- Kako gledaš na to što je mene Aneli imenovala za vođu, Janjuša poslala u Odabrane, a Asmina ostavila u Beloj kući? - upitao je Luka.
- Šta da kažem? Sam si sve rekao, odlična taktika - kazao je Toša.
- Ona sa svakim sad može da posedi i da se druži - kazao je Luka.
Autor: S.Z.