BESAN KAO RIS: Luka iskoriostio priliku da se požali Toši na Anelino ponašane, jedna stvar ga posebno muči! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Robot Toša razgovarao je sa Lukom Vujovićem o ponašanju Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tošo, moram samo da ti kažem da mi se Vikot poverio kako je sa Minom tek tri dana, a oseća se kao da je sa njom mesecima - kazao je Luka.

- Istina, rekao sam to - kazao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako gledaš na to što je mene Aneli imenovala za vođu, Janjuša poslala u Odabrane, a Asmina ostavila u Beloj kući? - upitao je Luka.

- Šta da kažem? Sam si sve rekao, odlična taktika - kazao je Toša.

- Ona sa svakim sad može da posedi i da se druži - kazao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

