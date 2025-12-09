AKTUELNO

Novo poniženje? Janjuš se opet indirektno ogradio od Kačavende (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

U toku je ''Igra istine'' u ''Eliti 9'', a Milena Kačavenda postavila je naredno pitanje Marku Janjuševiću Janjušu.

- Janjuše, da li si iskren prema meni? - upitala je Kačavenda.

- Stigao sam do toga da sa svim ljudima s kojima sam se svađao u Eliti 7, sada sam pokazao da ne želim da se svetim. Milena ti si jedina osoba od svih njih koja si me najviše povredila jer sam baš bio vezan za tebe. Ne postoji ni prema tebi nikakva osveta niti će se desiti, a pogotovo ne nakon onog što smo seli napolju i popričali. Ti i ja možemo u ovom rijalitiju da... - odgovorio je Janjuš.

- Da li si iskren u odnosu sa mnom? - upitala je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja se nadam da će do kraja biti ovakav odnos, iskren sam od početka. U ljubavnom odnosu naravno da nisam kao i ti, a u ovom rijalitiju je naš odnos prijateljski - rekao je Janjuš, pa pitao Milosavu:

- Misliš li da tvoja ćerka smatra da si normalna? - upitao je Janjuš.

- Mislim da smatra - rekla je Milosava, pa postavila pitanje Alibabi:

- Da li si iskren prema Maji? - upitala je ona.

- Jesam - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

