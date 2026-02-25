Ovako zavodi Miki Dudić: Dokazao da je u punoj snazi, pa se bacio u pohod na Vanju Živić! (VIDEO)

Ovu taktiku još niste videli!

Miki Dudić večeras je posebno doprineo atmosferi u kazinu.

Naime, on je u jednom trenutku jako prisno plesao sa Vanjom Živić, inače bivšom prijateljicom Milene Kačavende sa kojom se nedavno muvao.

Miki u Eliti 9 važi za jednog ozbiljnog zavodnika. Pošto svaki dan trenira, on je Vanji ovom prilikom pokazao da je u punoj snazi iako ima preko 40 godina.

Podigao je svoju nogu na šank, nakon čega je istom nogom privukao vanju ksebi.

Detaljnije pogledajte OVDE.

Autor: A.Anđić