Zadruga

Bebica na korak da popije pedalu! Teodora gubi kontrolu, priznala da želi da se vrati na žurku gde je Đukić! (VIDEO)

Dača joj promenio planove!

Nakon što je zbog Bebice otišla sa žurke Teodora Delić je počela da ga provocira i da mu prebacuje za sve.

- Htela sam da se vratim, ali neću ako nisi ti tu. Ovaj degenerik mi se vrti tu iza leđa - rekla je Teodora.

- Nema žive duše - rekao je Dačo.

- Skloni se Nenade! Ne možeš ti mene da teraš sa mog kreveta, na šta ti to liči?! Je l' ti ja ličim na kera? - pitala je Teodora.

- Ljudi ne trebaju da piju - rekao je Bebica.

Autor: A.Anđić

