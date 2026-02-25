Ona je takva i napolju! Maja saznala za s*ks Filipa i Jovane pevačice, odmah je PONIZILA! (VIDEO)

Interesantno je da za njega niko nema loš komentar.

Maja Marinković saznala je da su Jovana Cvijanović pevačica i Filip Đukić jutros pred zoru imali odnose, a Toša ju je pitao šta misli o tome.

- Probudila sam se i gledasm cirkuzante, smejem se - rekla je Maja.

- Je l' si čestitala Jovani tvojoj drugarici - pitao je Toša.

- Je l' ste u vezi? Nemam ništa protiv, ona je slobodna devojka, ona je takva i napolju, ništa nije iz osvete, koga briga. Nas dve imamo površan odnos, nismo mi BFF - rekla je Maja.

