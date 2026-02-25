AKTUELNO

Zadruga

Ima tikove ustima i oči izbaci ka gore! Luka imitirao Anitu, učesnici POPADALI OD SMEHA, ona otkrila šta je najviše nervira kod njega! (VIDEO)

Smehotres.

Luka Vujović i Anita Stanojlović sledeći su došli na red kod Toše da imitiraju jedno drugo.

- Ima tikove neke sa ustima, nekad oči izbaci ka gore, ne znam šta joj to znači - rekao je Luka.

- Meni je ona smešna kad povileni, kad histeriše, gleda me ovako kao neki tihi ubica i ne da mi da idem - pričao je on.

- On uvek od sebe pravi cirkuzanta, vileni, besni, kad ga uhvatim da laže, počne da se smeje - rekla je Anita.

- On kad ustane da laže, pa se tegli, pa da, pa ne, pa ovaj - rekao je Ivan.

- Je l' ti smešno kad skine kačket - pitao je Toša.

- Nije - rekla je Anita, a oni su svi prasnuli u smeh.

Nakon ovog kviza Toša im je dao nagradu burek, koji će ljubavni parovi jesti u odabranima.

Autor: R.L.

