Pojela ga sujeta: Bora urniše Anastasiju jer ne može da akcija kao Filip Đukić, ponovo je vređa za sve pare! (VIDEO)

Drama!

Bora Santana se nervirao jer Anastasija Brčić neće da ima s*ks sa njim, dok njegovg kolega Filip Đukić lagano prolazi kod svake devojke.

- Šta misliš zašto nemam s tobom s*ks? - pitala je Anastasija.

- Nema strast. Vidi ovo dvoje sinoć kr*snuli se, reč nisu progovrili. To je jer hoće sa njim. Kao da se predstavi fino, a nema većeg blama - govorio je Bora.

- Fuj, p*šila je k*rac. Odvratno - rekla je Anastasija.

- Tebi se sviđa Murat, ja to znam. Ti ćeš sa njim napolju da se k*raš - dodao je Bora.

- Sa njim od svih frajera? Ja napolju ću da blejim i kao: "Sećate se Murata iz rijalitija", pa to kod mene ne postoji - govorila je ona.

- Kod tebe samo stranci i zato ti voliš Dubrovnik... Đir i žurke. Meni se sviđa neko, ali ja tebi to nikad neću reći. Ti i ja nikad više nećemo biti zajedno i više te ne doživljavam. Da li vidiš da te više ne grlim? Ne doživljavam te - pričao je Bora,

Autor: A. Nikolić