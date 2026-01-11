AKTUELNO

Bundevo, najlepša si kad plačeš jer gubiš kilograme: Bora ne prestaje da urniše Anastasiju, ona jeca na sav glas! (VIDEO)

Haos!

Boru Santanu ponovo je izbacila Anastasija Brčić iz takta, pa je osuo žestoku rafalnu paljbu po njoj.

- Kad bi video moju mamu postideo bi se - rekla je ona.

- Čega? Ona ne zna šta je k*rac? Nije te vaspitala. J*bem ti mamu i sestru. Šta ste vi ovde? Plači, p*čka ti materina ne znam ti koliko sam ja lud - govorio je Bora.

- Psuj nju, nemoj porodicu - rekla je Boginja.

- Treba da skoči u jezero. Šta ona mene dira? Koga da joj diram? Ko je nju tako vaspitao? Meni mrtvu mamu na ražnju ovde okretali, neka plače to i treba da radi - nastavio je Bora.

- Ne mogu da se otarasim čoveka, non stop mi je za vratom. Gadi mi se - urlala je Anastasija.

- Ja sam se manuo, ona mene prva dira. Najlepša si kad plaeš jer gubiš kilograme, bundevo jedna. Ima jaču ruku od tebe, volu rep može da iščupa - rekao je Bora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

