REKAO SI DA JE INTERNACIONALNA K*RVA! Uroš rešio da otkrije sve šta je Bora pričao za Anastasiju, on demantovao! (VIDEO)

Novi haos.

U nastavku "Igre istine" došlo je do nove rasprave između Asmina i Uroša.

- Nemaš eura u džepu ni da tužiš, ja ću ti sve pare uzeti - rekao je Asmin.

- Ti Majo ne treba da nastupaš na Elitoviziji sa Asminom, ako nećeš odnos sa njim. Miljana Kulić te zadovoljila. Aneli ne zna gde udara, čas joj se sviđa Asmin, čas Luka, na kraju završi sa Anđelom - rekao je Uroš.

- Pitanje za Boru, da li ćeš opet davati šanse Anastasiji - pitao je Stanić.

- Odnos će biti u mirovanju, nemam ništa protiv devojke, neću da je vređam - rekao je Santana.

- Rekao si da je internacionalna k*rva - rekao je Uroš.

- Nisam to rekao, nego naše nacije pošto živimo na Balkanu - naveo je Bora.

- Ja ću postaviti pitanje Boginji, objasni sve šta ti je na srcu šta te muči što se tiče Filipa - pitao je Bora.

- Malopre sam odgovorila, ne muči me ništa, dečko mi se sviđa, imam simpatije, ništa me ne muči - rekla je Boginja.

