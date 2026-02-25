Moj najveći poraz je što sam za tobom trčao: Bora priznao Anastasiji da posle Elite pravi dete bivšoj! (VIDEO)

Šok!

Bora Santana i Anastasija Brčić nastavili su da se raspravljaju u rehabu, a on je najavio pomirenje sa bivšom devojkom čim se završi rijaliti.

- Ja kad izađem samo da se pomirim sa jednom devojkom, da napravim dete, detetu krštenje, a onda da završim svoj život - govorio je Bora.

- Da li ćeš da me zoveš na krštenje? - pitala je Anastasija.

- Ne. Moj najveći poraz je što sam trćao za tobom, a nikad nisam trčao za ribom u životu - dodao je Santana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić