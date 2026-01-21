AKTUELNO

Zadruga

Vratio sam se na pravi put: Alibaba priznao koja noć mu je bila presudna u Eliti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Robot Toša ponovo je ušao na imanje kako bi sproveo plan sa Markom Janjuševićem Janjušem do kraja, a usput je porazgovarao sa Asminom Durdžićem.

- Gde ti je Dubravka? - upitao je Asmin.

pročitajte još

Kakav bolesnik: Teodora tvrdi da su slike sa Takijem nameštene, Bebica nije imao srca ni da ih pogleda! (VIDEO)

- Biserka, razmenili smo par poruka i to je to jer mi je pravila ljubomorne scene. Nemam ja probleme kao vi - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da trenutno najveći problem ima tvoj brat Janjuš - rekao je Asmin.

- Ono jutros sam gledao. Kako ti se činila Jovana jutros? - upitao je Toša.

pročitajte još

Jaja prave haos: Dača i Maja ne prestaju da se podsmevaju Aneli, u sve upleten i Alibaba! (VIDEO)

- Meni je ona iskreno top. Ja sam s njom super, ona je Majina drugarica. Ja sam se vratio na pravi put posle noći s Dušicom - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Odoh ja kod mog dečka, moram da pratim šta radi - rekla je Anita.

pročitajte još

Nemoj Murata da mi spominješ: Bori pala roletna, Anastasija mu saopštila najnoviju odluku! (VIDEO)

- Ona njega uhodi 24 sata dnevno, ona njemu ništa ne veruje - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Pala mu roletna: Alibaba očitao lekciju Đukiću zbog unakažavanja devojaka, on priznao da mu je u glavi samo ona! (VIDEO)

Zadruga

Ostala u šoku! Uroš joj priznao da je odlepio za Borom, krčka se novi haos u Eliti?! (VIDEO)

Zadruga

Trebao mi je da prenosi... Alibaba priznao da Daču nikad nije gledao kao druga! (VIDEO)

Zadruga

Pet sati sam gledao u zid zbog tebe: Luka se vratio u 'mood' pravdalice, Anita ne može da joj je prebacio Asmina (VIDEO)

Zadruga

Izlanuo se i raskrinkao sam sebe: Alibaba indirektno priznao Maji da igra igru s Aneli, ona ostala u šoku! (VIDEO)

Domaći

Evo koja takmičarka je osvojila njegovo srce: Zec priznao da se u Eliti ugasio zbog nje (VIDEO)