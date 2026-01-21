Vratio sam se na pravi put: Alibaba priznao koja noć mu je bila presudna u Eliti! (VIDEO)

Robot Toša ponovo je ušao na imanje kako bi sproveo plan sa Markom Janjuševićem Janjušem do kraja, a usput je porazgovarao sa Asminom Durdžićem.

- Gde ti je Dubravka? - upitao je Asmin.

- Biserka, razmenili smo par poruka i to je to jer mi je pravila ljubomorne scene. Nemam ja probleme kao vi - rekao je Toša.

- Mislim da trenutno najveći problem ima tvoj brat Janjuš - rekao je Asmin.

- Ono jutros sam gledao. Kako ti se činila Jovana jutros? - upitao je Toša.

- Meni je ona iskreno top. Ja sam s njom super, ona je Majina drugarica. Ja sam se vratio na pravi put posle noći s Dušicom - rekao je Asmin.

- Odoh ja kod mog dečka, moram da pratim šta radi - rekla je Anita.

- Ona njega uhodi 24 sata dnevno, ona njemu ništa ne veruje - rekao je Alibaba.

Autor: N.Panić