Pala mu roletna: Alibaba očitao lekciju Đukiću zbog unakažavanja devojaka, on priznao da mu je u glavi samo ona! (VIDEO)

||

Šok!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Filipa Đukića.

Moram da se iskuliram: Đukić priznao da ne zna šta se dešava s njim, shvatio da je totalno pukao psihički! (VIDEO)

- Filipe, ljubio si Boginju po vratu jutros na garnituri, a kada je ona zamolila ljude da te stave u krevet, ti si ladno završio kod Maje u krevetu? - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja neću da se pravdam, nemam šta da kažem. Blam me jer ovo nisam radio ni u jednom rijalitiju, otišao sam u k*rac. Nisam ispao ni šmeker nego papak klasičan. U pravu je i ona i Maja, Asmin, Janjuš i svi su u pravu - rekao je Filip.

Razvezao jezik: Dača obelodanio nove detalje navodne afere Anite i Relje Popovića, palo žestoko raskrinkavanje! (VIDEO)

- Nije istina da je ovo bilo prvi put. On je bio dobar sa Slobom, a j*bao je Kiju i ćutao - rekao je Mića.

- Ne mogu ništa da pričam sada, ne želim da ispadnem još veća budala nego sad. Otišao sam u k*rac, nisam dobro i vidim to - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo više ne može da se toleriše. Filip ispada k*rton klasični, treba bar da laže žene ovde. On ništa ne priča, treba da kaže: ''Vi ste meni sve iste'' - rekao je Asmin.

- Je l' i dalje razmišljaš o devojci spolja? - upitao je Milan.

Đukić ne prašta sebi flert s Aneli: Priznao da mu je to jedan od većih blamova, a evo da li će posle svega obaviti razgovor s Majom! (VIDEO)

- Da, rekao sam da se s tom devojkom nisam ni poljubio, a kada mi je rekla da ide preko to me onda pogodilo kao da ne znam ni ja šta - rekao je Filip.



Autor: N.Panić

