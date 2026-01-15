Pala mu roletna: Alibaba očitao lekciju Đukiću zbog unakažavanja devojaka, on priznao da mu je u glavi samo ona! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Filipa Đukića.

- Filipe, ljubio si Boginju po vratu jutros na garnituri, a kada je ona zamolila ljude da te stave u krevet, ti si ladno završio kod Maje u krevetu? - glasilo je pitanje.

- Ja neću da se pravdam, nemam šta da kažem. Blam me jer ovo nisam radio ni u jednom rijalitiju, otišao sam u k*rac. Nisam ispao ni šmeker nego papak klasičan. U pravu je i ona i Maja, Asmin, Janjuš i svi su u pravu - rekao je Filip.

- Nije istina da je ovo bilo prvi put. On je bio dobar sa Slobom, a j*bao je Kiju i ćutao - rekao je Mića.

- Ne mogu ništa da pričam sada, ne želim da ispadnem još veća budala nego sad. Otišao sam u k*rac, nisam dobro i vidim to - rekao je Filip.



- Ovo više ne može da se toleriše. Filip ispada k*rton klasični, treba bar da laže žene ovde. On ništa ne priča, treba da kaže: ''Vi ste meni sve iste'' - rekao je Asmin.

- Je l' i dalje razmišljaš o devojci spolja? - upitao je Milan.

- Da, rekao sam da se s tom devojkom nisam ni poljubio, a kada mi je rekla da ide preko to me onda pogodilo kao da ne znam ni ja šta - rekao je Filip.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić