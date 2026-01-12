Pet sati sam gledao u zid zbog tebe: Luka se vratio u 'mood' pravdalice, Anita ne može da joj je prebacio Asmina (VIDEO)

Šok!

Anita Stanojlović i Luka Vujović osamili su se u pušionici, pa su tako raspravili razmirice koje imaju.

- Namerno praviš scene tamo gde ih nema. Ja sam ti rekao da je Jakšićka bacila foru, da sam prećutao, ti bi mi zamerila što ti nisam rekao - rekao je Luka.

- Koja potreba da mi prebacuješ palačinke - rekla je Anita.

- To je zato što si me iznervirala...Znaš kako je Iva napala Jakšićku kada je rekla: "Au svašta je bilo". Pet sati sam se pravio da spavam, imao masku, gledao u zid zbog tebe. Sedam sati su pričale o životima, bazenama, obućama, ova u Dubaiju, Jakšićka o bivšem mužu. Sve sam slušao, nisam mogao da zaspim. Šta da radim, da sedim i da ih gledam?! - rekao je Luka.

- Luka ja sam počela da sanjam to jer se priča za stolom o tome...Plašim se tvojih reakcija - rekla je Anita.

- Ma kojih reakcija?! Prošlost je prošlost, ja kada gledam budućnost, vidim samo tebe - rekao je Luka.

Autor: Nikola Žugić