AKTUELNO

Zadruga

Pet sati sam gledao u zid zbog tebe: Luka se vratio u 'mood' pravdalice, Anita ne može da joj je prebacio Asmina (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Anita Stanojlović i Luka Vujović osamili su se u pušionici, pa su tako raspravili razmirice koje imaju.

- Namerno praviš scene tamo gde ih nema. Ja sam ti rekao da je Jakšićka bacila foru, da sam prećutao, ti bi mi zamerila što ti nisam rekao - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Koja potreba da mi prebacuješ palačinke - rekla je Anita.

- To je zato što si me iznervirala...Znaš kako je Iva napala Jakšićku kada je rekla: "Au svašta je bilo". Pet sati sam se pravio da spavam, imao masku, gledao u zid zbog tebe. Sedam sati su pričale o životima, bazenama, obućama, ova u Dubaiju, Jakšićka o bivšem mužu. Sve sam slušao, nisam mogao da zaspim. Šta da radim, da sedim i da ih gledam?! - rekao je Luka.

- Luka ja sam počela da sanjam to jer se priča za stolom o tome...Plašim se tvojih reakcija - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma kojih reakcija?! Prošlost je prošlost, ja kada gledam budućnost, vidim samo tebe - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

OVO NIJE OČEKIVALA: Grofica sasula Aneli sve u lice: CELA PORODICA JE POVRAĆALA ZBOG TEBE I ASMINA U HOTELU (VIDEO)

Zadruga

Imao sam drugoplasiranu, sad sam pucao na pobednicu: Luka priznanjem digao kuću na noge, Anita pala u očaj! (VIDEO)

Zadruga

NE ZANIMA GA MAJA, ALI SE HVALI: Luka otkrio zbog čega je BOLJI od Asmina (VIDEO)

Zadruga

Pažljivo slušajte! Da, verovali ili ne, Luka Vujović priznao da mu se Anita sviđa otpočetka (VIDEO)

Zadruga

Kakav blam! Luka pokušao da negira da je gledao u kamere i ljubio Jakšićku u glavu, Maja urnisala Situ: One KUKAVIČKI ucenjuju Asmina! (VIDEO)

Zadruga

NEMA VEĆEG BLAMA: Luka zgrožen zbog Anelinog i Asminovog odnosa! Preko jedne stvari ne može da pređe! (VIDEO)