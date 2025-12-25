AKTUELNO

Imao sam drugoplasiranu, sad sam pucao na pobednicu: Luka priznanjem digao kuću na noge, Anita pala u očaj! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Anđela Rankovića.

- Kako je sedeti između Aneli i Maje? Baš si u sendviču - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Lepo je sedeti, ali teško. Prelepo je družiti se s njima jer mi brže prođe vreme kad se smejemo. S druge strane je jako teško jer su one tolike tračare, samo komentarišu nešto. Ja nisam ženski petko i želim da me manu toga ko je šta obukao - rekao je Anđelo.

Naredno pitanje bilo je za Luku Vujovića.

- Kako su to nestale toliko silne emocije prema Aneli preko noći? I da nam sad lepo kažeš da ovo nije teranje inata da vratiš Aneli za ono što je uradila sa Asminom? - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nagutao sam se svih gluposti i presrećan sam što sam prekinuo taj odnos. Dao sam šansu da dam sebe drugoj devojci, s njom sam iskren i lepše mi je sa Anitom da provedem dva minuta nego dva meseca s Aneli. Ne prepoznajem devojku koja je živela sa mnom - rekao je Luka.

- Ne bih da im dajem na značaju - rekla je Aneli.

- Uzeo sam drugoplasiranu, ali sad je ušla pobednica i osvojila moje srce. Ja verujem narodu - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne mislim da Luka tera meni inat, osećam da je iskren. Rekla sam mu sad da je lakše da kaže i realnije da sam mu se sviđala od početka samo to nije hteo da prizna - rekla je Anita.

- Anita da li bi ušla u vezu s Filipom da je on hteo? - upitao je Janjuš.

- Ne - rekla je Anita.

- Kakav si ti lažov - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: N.Panić

