Nikad nisam bio lud za njom: Alibaba unakazio Aneli priznanjem, ona pala u očaj i ostavila Luku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju razgovor Aneli Ahmić i Asmina Durdžića. Voditelj Milan Milošević dao je reč Aneli.

- Aneli, misliš li da će biti sve u redu između tebe, Asmina i deteta? - upitao je Milan.

- Mislim da da, takav osećaj imam - rekla je Aneli.

Sve skenira: Aneli uvidela šta Luka radi, ubeđena da je odlepio za Majom Marinković! (VIDEO)

- Ona priča da sam ja i dalje lud za njom, a ja nikada nisam ni bio lud za njom. Ona izluđuje Luku zato što svima crpi energiju, pa pogledajte kako Janjuš izgleda - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma daj ja ću uvek biti najgora - rekla je Aneli.

- Sad će ona da raskine sa mnom jer nisam skočio da je odbranim - rekao je Luka.

Ovo je više njena sramota: Alibana pružio podršku Aniti, siguran da priča samo istinu o aferi Milice Veličković i Anđela! (VIDEO)

- Ajde beži mamlaze - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić

