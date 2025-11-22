Opa! Maja zatražila voćnu tortu, Asmin digao imanje na noge zbog parčeta kolača (VIDEO)

Šok!

Maja Marinković sedela je na garnituri, te je tako kukala ukućanima kako joj se jede voćna torta. Naime, Asmin Durdžić video je neku tortu na šanku, te je saznao da je čokoladna torta, te je tako krenuo u potragu za voćnom.

- Sad ću ja da je načnem - rekao je Asmin.

- Hajde Asmine, načni nam tortu - smejala se Maja.

Nakon ovoga, Asmin je bukvalno otrčao do paba kako bi našao voćnu tortu, te je tako zamolio nekoliko cimera da mu iseku parče kako bi dao Maji.

Autor: Nikola Žugić