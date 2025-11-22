AKTUELNO

Zadruga

Opa! Maja zatražila voćnu tortu, Asmin digao imanje na noge zbog parčeta kolača (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Maja Marinković sedela je na garnituri, te je tako kukala ukućanima kako joj se jede voćna torta. Naime, Asmin Durdžić video je neku tortu na šanku, te je saznao da je čokoladna torta, te je tako krenuo u potragu za voćnom.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sad ću ja da je načnem - rekao je Asmin.

- Hajde Asmine, načni nam tortu - smejala se Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon ovoga, Asmin je bukvalno otrčao do paba kako bi našao voćnu tortu, te je tako zamolio nekoliko cimera da mu iseku parče kako bi dao Maji.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Opšti haos! Stanijin žuti karton digao sve na noge, Asmin joj se obratio u kameru: Ako joj smeta... (VIDEO)

Pinkove Zvezde

Digao sve na noge! Mladen (37) zapevao akapela narodnjak, pa oduvao žiri i završio kod Desingerice (VIDEO)

Zadruga

Mića digao Aneline bivše na noge, izazvao opštu pometnju, pa udario na njih: Asmin i Janjuš ne mogu očima da se gledaju, a tek... (VIDEO)

Zadruga

Popuštaju im kočnice: Aneli i Asmin nikad bliži, ona mu prebacila muvanje sa Dušicom, pa zatražila samo JEDNO (VIDEO)

Zadruga

Opa! Alibaba bacio oko na Sofiju, odlučio da odjavi Maju! (VIDEO)

Zadruga

Maja potpalila, ona otresena: Marinkovićeva likuje nad totalnim padom Teodore Delić, Asmin raskrinkao sve: Bebica je video da... (VIDEO)