Maja potpalila, ona otresena: Marinkovićeva likuje nad totalnim padom Teodore Delić, Asmin raskrinkao sve: Bebica je video da... (VIDEO)

Voditeljka je sledeće pitanje pročitala Aneli Ahmić.

- Da li ti je drago što ti je Janjuš rekao da je sačuvao vaše dve novčanice - glasilo je pitanje.

- Nema šta da mi bude drago, svejedno mi je - rekla je Aneli.

- Rada je našla ili ko, nudili su im da uzmu i to je to bilo - rekao je Janjuš.

Naredno pitanje bilo je za Teodoru Delić.

- Maja potpalila strasti, a ti otresena samo, hahaha - glasilo je pitanje.

- Ja nisam otrešena, za Maje, Gaje i Laje ne odgovaram - rekla je Teodora.

- Ja ovakve sažvaćem za doručak, otrešene nego šta su nego otrešene - rekla je Maja.

- Da li joj se on toliko svideo da je legla sa njim?! Čim žena ode kod drugoga ima čvrst razlog. Moguće je da se njoj Filip više svideo, a garantujem da nije bio tu se*s - rekao je Bora.

- Bebica da je video da Filip želi nešto sa njom iskreno i Teodora sa njim, ne bi nikada ovako reagovao. On je video da je Filip od njegove devojke napravio budalu, zato je reagovao - rekao je Asmin.

Autor: Nikola Žugić