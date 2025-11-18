NE PRESTAJU: Matatonska rasrava Bebice i Teodore, ona nastavilja da ga ponižava (VIDEO)

AKTUELNO

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nenad MAcanović Bebica i Teodora Delić nastavili su maratonski razgovor u kojem Teodora na sve moguće načine pokušava da ponizi Bebicu.

- Ona i ja ćemo jedno dana pričati o svemu, kao prijatelji. Imali smo mi planove, rešavali su neke stvari, ali eto... - pričao je Bebica sa suzama u očima.

- Šta tebi znači to - rekal je Teodora.

- Spavaj ti u krevetu,dok sam ja u odabranima, ali kada izađeš, moraš da odeš. Đta god da ti treba možeš da mi tražiš - dodao je Beibica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ne želim sa tobom nikakvu komunikaciju, nemoj da mi dobacuješ, ja ne želimd a slušam niti da te gledam. Nemoj da me proveravaš, da me pratiš, ne zanima ništa što ima veze sa tobom - rejka jeTeodora.

- Ti mene samo ponižavaš i lažeš da bi napravila priču - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

