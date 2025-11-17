AKTUELNO

Zadruga

Ipak doneo odluku da se povuče? Đukić priznao da mu je žao Bebice, ne želi da ga nosi na duši zbog Teodore! (VIDEO)

Izvor: Pink.r, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok priznanje!

Filip Đukić došao je ispred ''Paba Prijatelji'' kako bi proćaskao sa Dačom Virijevićem i Borislavom Terzićem Terzi o Teodori Delić, a Đukić je tom prilikom istakao da ne želi da nosi Bebicu na duši i da mu je jako neprijatno.

pročitajte još

Kralj deluzija: Bebica uveren da bi Teodora zbog njega odbila Filipov poljbac! (VIDEO)

- Ja izlazim, a Teodora sedi i puši dok on izlazi iz Odabranih i ima skamenjenu facu i ode do nje i krene da joj priča nešto, a ona okrene glavu. Ide kao psihopata, on je svisnuo - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kaže da bi sutra umro za nju da treba - rekla je Anita.

- I šta ja sad trebam da se sprdam tu? - upitao je Filip.

- Pa, šta se sad povlačiš? - upitao je Terza.

pročitajte još

Shvatio da joj nema pomoći: Luka dao sve od sebe da smiri Aneli, ali totalno uzalud! (VIDEO)

- Ne povlačim se, nego mi je neprijatno i nije mi lepo kad me on gleda iz ugla. Meni nije normalno da bi lik sutra umro za nju - rekao je Filip.

- On više ne zanima Teodoru apsolutno - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Z*jebana situacija, nije prijatno - rekla je Anita.

- Bebica je takav, džabe - rekao je Dača.

pročitajte još

Sad sam smogla snage da presečem: Teodora otvorila dušu Ivanu Marinkoviću, zbog ovoga je šutnula Bebicu kao kera nakon veridbe! (VIDEO)

- Izgleda kao psihopata - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

RASTAVLJA SE NA KOMADE: Bebica priznao da mu je iz dana u dan gore zbog odnosa Teodore i Filipa, pa Đukić dao svoj sud o tome: NIJE NORMALNO DA... (VI

Zadruga

Volela sam ga najviše na svetu, ali smo imali mnogo skandala: Mina se prisetila veze s Dinom, pa priznala da bi se sad pomirila s njim da može! (VIDEO

Zadruga

Bilo joj je bitnije da kupi Guči odelo: Nerio otkrio da je zbog Sitinog bahaćenja ostao bez krova nad glavom! (VIDEO)

Zadruga

Želim od tebe da osetim ljubav jer nisam osetio godinama: Bora Santana na ivici da pruži još jednu šansu Jakšićki, ogolio dušu do koske! (VIDEO)

Domaći

IŠLA MI JE NA ŽIVCE: Bosanac priznao da je sabotirao Anu Bekutu! Komponovao joj pesmu, pa se nadao da NEĆE POSTATI HIT

Zadruga

Neće se dobro provesti: Luka priznao da mu Maja nije bila inat, Aneli prebledela od muke! (VIDEO)