Ipak doneo odluku da se povuče? Đukić priznao da mu je žao Bebice, ne želi da ga nosi na duši zbog Teodore! (VIDEO)

Šok priznanje!
Filip Đukić došao je ispred ''Paba Prijatelji'' kako bi proćaskao sa Dačom Virijevićem i Borislavom Terzićem Terzi o Teodori Delić, a Đukić je tom prilikom istakao da ne želi da nosi Bebicu na duši i da mu je jako neprijatno.
- Ja izlazim, a Teodora sedi i puši dok on izlazi iz Odabranih i ima skamenjenu facu i ode do nje i krene da joj priča nešto, a ona okrene glavu. Ide kao psihopata, on je svisnuo - rekao je Bebica.
- Kaže da bi sutra umro za nju da treba - rekla je Anita.
- I šta ja sad trebam da se sprdam tu? - upitao je Filip.
- Pa, šta se sad povlačiš? - upitao je Terza.
- Ne povlačim se, nego mi je neprijatno i nije mi lepo kad me on gleda iz ugla. Meni nije normalno da bi lik sutra umro za nju - rekao je Filip.
- On više ne zanima Teodoru apsolutno - rekao je Dača.
- Z*jebana situacija, nije prijatno - rekla je Anita.
- Bebica je takav, džabe - rekao je Dača.
- Izgleda kao psihopata - rekla je Anita.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić