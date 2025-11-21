AKTUELNO

Zadruga

Opa! Alibaba bacio oko na Sofiju, odlučio da odjavi Maju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Danilo Dača Virijević i Asmin Durdžić razgovarali su o Aneli Ahmić i njihovom odnosu. Nakon toga Asmin je otkrio da planira da odjavi sve devojke i posveti se samo Sofiji Janićijević.

pročitajte još

BEZ USTEZANJA: Anita i Mina udruženim snagama osolile po Urošu Staniću! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Odmah da ti kažem da me Aneli emotivno ne zanima. To što je vama lepa, ne zanima me. Ja ću i Maji da kažem neke stvari direktno u facu. Ako misli da tera inat neka ide u p*čku materinu, a ne sa mnom da se nateže. Ja nemam vremena za dečije igre, niti volje. Ja sam joj sinoć rekao da pazi šta radi i da bar bira muškarca koji može da je brani. Meni se sviđa Sofija, a njoj se ovde niko ne sviđa. Sofija mi se sviđa kao drugarica, top mi je, a drugo ću da prekinem - govorio je Asmin.

pročitajte još

MARŠ, PALJBA: Aneli ponovo ODUVALA Luku, on promenio sve boje, pa joj poručio: IDI U IZOLACIJU, TAMO TI JE MESTO! (VIDEO)

- Ona neće da se druži, odmah da ti kažem. Nemoj da se zalećeš, bauštelac - dodao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

ISTINA IZLAZI NA VIDELO! Asmin indirektno priznao da je bacio oko na Maju, pa svoj neuspeh svalio na Uroša (VIDEO)

Domaći

NEOČEKIVANO: Dušica priznala Anđelu svoja osećanja, on otkrio na koju cimerku je bacio oko (VIDEO)

Zadruga

Nema većeg kanala od njegovog: Alibaba se sažalio na Luku, odlučio da ga poštedi surovih reči (VIDEO)

Zadruga

Ništa ne prepušta slučaju: Murat se odmah bacio na Sofiju, odlučio da joj se približi što više (VIDEO)

Domaći

BACIO SVE KARTE NA STO! Đole Kralj raskrinkao Kačavendin klan, evo koja je izdala Sofiju! (VIDEO)

Zadruga

Ne prestaje da obeleće oko nje: Alibaba obasipa pažnjom Maju, spreman da joj sve obezbedi! (VIDEO)