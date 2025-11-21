Opa! Alibaba bacio oko na Sofiju, odlučio da odjavi Maju! (VIDEO)

Šok!

Danilo Dača Virijević i Asmin Durdžić razgovarali su o Aneli Ahmić i njihovom odnosu. Nakon toga Asmin je otkrio da planira da odjavi sve devojke i posveti se samo Sofiji Janićijević.

- Odmah da ti kažem da me Aneli emotivno ne zanima. To što je vama lepa, ne zanima me. Ja ću i Maji da kažem neke stvari direktno u facu. Ako misli da tera inat neka ide u p*čku materinu, a ne sa mnom da se nateže. Ja nemam vremena za dečije igre, niti volje. Ja sam joj sinoć rekao da pazi šta radi i da bar bira muškarca koji može da je brani. Meni se sviđa Sofija, a njoj se ovde niko ne sviđa. Sofija mi se sviđa kao drugarica, top mi je, a drugo ću da prekinem - govorio je Asmin.

- Ona neće da se druži, odmah da ti kažem. Nemoj da se zalećeš, bauštelac - dodao je Dača.

Autor: A. Nikolić