AKTUELNO

Zadruga

Šok! Anita otkrila da li je promenila lični opis jer je blam Matore (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/Jelena Simonović ||

Iskrena do koske!

Milan Milošević, voditelj emisije "Pitanja gledalaca", naredno pitanje pročitao je Aniti Stanojlović.

- Da li si promenila lični opis jer te je blam braka sa Matorom - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam samo nos promenila na sebi, ovakva sam bila inače u sedmici. Nos mi je promenio lični opis, ja ništa nisam radila, usne sam samo radila i to pre godinu dana - rekla je Anita.

- Od kada je Anita došla ovde, ja pričam da je lepa, nikada ništa nisam rekla za njen fizički izgled. Ja sam usne radila pre 10 ili 11 godina, planiram i ja da radim na sebi. Kako idu godine, svako poželi nešto da odradi, ja sam rekla da ne treba da priča da je Matora greška, ne treba da se kaje - rekla je Dragana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona je rekla jasno da bilo koja druga devojka, ne ja, da joj je to greška, da je rekla da sam joj samo ja greška, onda bi to bila prozivka. Što se tiče ovoga, mislim da je bila nezadovoljna, nema veze - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

Nikad neću zaboraviti jer... Ena Čolić otkrila da li je bila intimna s Filipom Đukićem pred Gastozom (VIDEO)

Domaći

Totalni hit! Sandra Afrika progovorila o tome da li nosi donji veš, pa otkrila da li bi promenila nešto na sebi!

Zadruga

Najviše me je blam sebe: Matora priznala koliko joj je drago jer je ostavila Stefani i mir pronašla sa Draganom! (VIDEO)

Zadruga

Želi da me ogadi Luki, kao što je Matora htela mene njemu: Anita progovorila o svađama s Lukom, priznala da vidi promenu kod Anđela zbog RASKRINKAVANJ

Zadruga

ŠOK! Aneli otvorila dušu Aniti, otkrila joj da li će doći do POMIRENJA s Janjušem! (VIDEO)

Zadruga

Uspela sam u dve stvari, a to je... Ivana Stajl otkrila što je bila povučena, pa priznala: Porodica mi je sve, jedva čekam da zagrlim ćerku (VIDEO)