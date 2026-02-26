Šok! Anita otkrila da li je promenila lični opis jer je blam Matore (VIDEO)

Iskrena do koske!

Milan Milošević, voditelj emisije "Pitanja gledalaca", naredno pitanje pročitao je Aniti Stanojlović.

- Da li si promenila lični opis jer te je blam braka sa Matorom - glasilo je pitanje.

- Ja sam samo nos promenila na sebi, ovakva sam bila inače u sedmici. Nos mi je promenio lični opis, ja ništa nisam radila, usne sam samo radila i to pre godinu dana - rekla je Anita.

- Od kada je Anita došla ovde, ja pričam da je lepa, nikada ništa nisam rekla za njen fizički izgled. Ja sam usne radila pre 10 ili 11 godina, planiram i ja da radim na sebi. Kako idu godine, svako poželi nešto da odradi, ja sam rekla da ne treba da priča da je Matora greška, ne treba da se kaje - rekla je Dragana.

- Ona je rekla jasno da bilo koja druga devojka, ne ja, da joj je to greška, da je rekla da sam joj samo ja greška, onda bi to bila prozivka. Što se tiče ovoga, mislim da je bila nezadovoljna, nema veze - rekla je Matora.

Autor: Nikola Žugić