Ne vadi je iz usta: Luka opsednut likom i delom Aneli Ahmić, prati svaki njen korak i odnos sa Alibabom! (VIDEO)

Tenzija dostigla vrhunac!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Luku Vujvoića.

- Dok si gledao klip sebe i Anite, tvoj kiseli osmeh i crvenilo na faci, te tužne oči tvoje su nama rekle sve - glasila je konstatacija.

- Ja sam rekao da mi se lice crveni kad je hladno, pa sam možda zbog toga crven. Ja sam bio srećan i radostan i ne znam što bih bio tužan dok se gledaju naši lepi momenti. Hvala što si pored toliko rasprava i svađa stavili samo lepe momente. Shvatio sam da se bez potrebe svađamo - rekao je Luka.

Naredno pitanje takođe je bilo za Luku Vujovića.

- Ušao si u pušionicu i Maji i Aneli pokazivao kako su se zagrlili Aneli i Asmin. Zašto tebe to zanima i zašto si opsednut Aneli? - gasilo je pitanje.

- Ne znam da li sam pokazivao, ali sam rekao - rekao je Luka.

- On je nešto rekao da je k*rva - umešala se Anita.

- Ne, nemoj da lažeš da vas ne bih ja komentarisao. Nemoj to da radiš Anita, ja to nikome nisam rekao - dodao je Asmin.

- Moguće da nije, ali su tad svi govorili da joj muž govori da sedne i da ćuti. Ja sam rekao da je Aneli legla i da je grli. Izgleda da ja ništa ne treba da komentarišem. Dobro, ja sam ljubomoran i opsednut sam. Komentarisaću koga hoću. Moje mišljenje je da je Asmin navlači i da mu je žao. On to radi fejk. Njemu je žao, njemu nije dobro kad se pominje dete - besneo je Vujović.

- Niko mene ne može da navuče, to ide njima na obraz. Ja sam Asminu odmah rekla da je on uleteo u pušionicu i da je preneo, pa je izašla Anita okretala se i gledala. Ja sam Asminu to prenela i jasno su napisali situaciju - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić