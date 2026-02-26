Pukao mu film: Alibabi preselo da svako koristi Aneli, nikad brutalnije ugasio Anđela Rankovića! (VIDEO)

Više nikome ne ćuti!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Anđela Rankovića.

- Po čemu je Maja bolja drugarica od Aneli? Maja se druži sa svim tvojim dušmanima, Maja te ne branui, a Aneli skače i kad nisu tu da te brani - glasilo je pitanje.

- Nisam birao bolju drugaricu, nego da bih na nominacijama izabrao Maju jer je duže poznajem. Družim se sa obe. Ja u njihom konfliktu nisam birao sranu. Od obe dobijam poštovanje i moje mišljenje je da sam obe pružio poštovanje. Maja i ja nismo rekli da smo prijatelji - rekao je Anđelo.

- Ivan kad je postavio pitanje bila sam ubeđena da će da odgovori Aneli, a kad je on rekao stala sam i nije mi bilo jasno. Meni da je pitanje Maja koju znam duže ili Ivan koji mi je bolji ja bih rekla da Ivan. To nije merilo ko je bolji. Ja bih volela pored moje devojke da mi pobedi najbolji drug, a normalno da će tebi da presudi ko ti je draži. Ti se ne družiš sa Majom kao što se družiš sa Aneli. Da li se sećate kad je Anđelo stao na stranu Aneli kad je bila tuča i kad je komentarisao za Anitu? On može da stane kad su Luka i Anita u pitanju, a kad je Asmin tu nema stav - komentarisala je Matora.

- Sam sebe si usr*o i pokazao da si se sa Aneli družio zbog poklona. Ti nju nisi pitao ni da li je dobro, a ni kao drug nisi sprečio da dođe do konflikta. Tebi kad ke prvi put došao poklon imao si u glavi da Maja želi da pobedi, a trebalo je onda da kažeš da sa Aneli nisi BFF i da ne nosiš poklone u pab. Drugi put si se opet divio poklonima, nosio poklone od njenih fanove, a u glavi imao da ti je Maja bolja drugarica. Vi svi nju koristite da biste dobijali fanove i da se glasa na anketama za vas. Ti si nju koristio. Zašto je nisi pitao kako je? Ja bih drugu svom prišao kako je - govorio je Asmin.

- Jao Asmine, to nije istina. Ja sam njoj i za tebe govorio. Nema potrebe da ja reagujem na poklone. Mi poklone nismo tražili - rekao je Anđelo.

Autor: A. Nikolić