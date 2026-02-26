AKTUELNO

Zadruga

Haos u rehabu: Puče ljubav Bore i Anastasije, Uroš im pomrsio konce! Santana ključa od besa (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Anastasija Brčić i Bora Santana žestoko su se prepucavali nakon emisije "Pitanja gledalaca" jer je ona donela odluku da napusti rehab i vrati da se spava u sobu sa ostalim cimerima.

- Ne mogu da gledam ove ljude. Da li vidiš kakva pitanja dobijam? - rekao je Bora.

- Šta sam ja kriva? Dereš se na mene zbog svojih problema - dodala je Anastasija.

- Ništa, svako svojim putem - rekao je on.

- Zašto ne možemo da rešimo civilizovanim putem? - pitala je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekla si da ideš, to je to. Ne želim nikog da vidim i da mi ne budu u blizini - govorio je Santana.

- Ti si sam kukao danas da si debeo, a ja sam ti rekla da nije strašno - rekla je Anastasija.

- Zaj*bavaću se... Kad ne mogu sa devojkom... - dodao je on.

- Ne možeš sa devojkom, pa ćeš sa Urošem. Ti se družiš sa Urošem, to je najveća glupost na svetu da ti odjednom nemaš sa kim da se družiš, a do pre par dana si se družio sa svima. Ti se ljutiš na ribu sa kojom si se napolju dogovarao da imaš s*ks jer je imala s*ks sa Đukićem, a kao sa mnom si u vezi - govorila je Anastasija.

- Hoću sutra da se iseliš, ne sviđaš mi se i ne mogu više očima da te gledam. Da li si osetila da se hladim od tebe? Bolje da ti ne kažem kad - rekao je Santana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

