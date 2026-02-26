Opet sve u krug: Alibaba pokušao da opipa teren kod Aneli, pa popio pedalu! (VIDEO)

Nova šut-kartu!

Asmin Durdžić pokušao je da spusti loptu sa Aneli Ahmić i pokuša da je nasmeje ovog jutra, te je tako opipao i teren, ali je ona rešila da bude drska i oduvala ga.

- Ona kad sa mnom priča, odmah je druga osoba. Sređuje se, šminka se i odmah je bolja. Krene da jede, udebljala se 2 kilograma - rekao je Alibaba.

- Shvati čoveče da me boli k*rac za tebe - rekla je Aneli.

- Više nema komunikacije - rekao je Alibaba.

- Naravno da nema - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić