Maja ima emocije prema Asminu: Kačavenda raskrinkala Marinkovićevu, sumnja da sve vreme igra igru sa Durdžićem (VIDEO)

Imala šta da kaže!

Voditeljka Ivana Šopić je dala reč Luki Vujoviću kako bi prokomentarisao odnos Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

- Ja kada sam rekao preneki dan da oni imaju dve opcije, da je Asmin navuče ili žal, ali sve više sam ubeđen da je žal. Moram da dodam da se slažem sa Bebicom, onaj dan kada su stigle torte, ja sa strane nisam ni prišao Asminu, video sam da on nije koristio situaciju, već je bio jako tužan - rekao je Luka.

- Ovo nije centar za socijalni rad, Asmin je ovde ušao da se odbrani od svega, smatram da je ovo privermeni mir, komplikovana je situacija ovde. Ima tu šanse i da se on i Maja pomire, pa šta će onda - rekla je Milena.

- On ispada papak zbog Maje, ali ja neću menjati odnos sa njim - dodala je Aneli.

- Meni ovo ide u korist, Asmin je meni rekao u pušioni da mu jedino ja nisam bila problme, ja problem nemam, oni ga imaju - rekla je Maja.

- Maja ima emocije prema Asminu, a oni da se pomire, on ne može da bude dobar sa Aneli ako se pomiri sa Majom. Slažem se da ne treba da se vređaju, ali od toga nema ništa - govorila je Milena.

- Šta je tema ovde?! Meni kod njih ništa nije normalno, ali ne smeju da se vređaju - govorio je Janjuš.

- Aneli, da je Maja napravila Asmina papkom - upitala je Ivana.

- Ona njega pravi papkom, mene ne može da ponizi, ali njega ponižava. On je labilan i menja mišljenja, on bi bio protiv mene da Maja zavrti priču, branio bi uvek nju - dodala je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.B.