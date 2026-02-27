AKTUELNO

Zadruga

Maja ima emocije prema Asminu: Kačavenda raskrinkala Marinkovićevu, sumnja da sve vreme igra igru sa Durdžićem (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Imala šta da kaže!

Voditeljka Ivana Šopić je dala reč Luki Vujoviću kako bi prokomentarisao odnos Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

pročitajte još

Budale služe da ih ložiš: Maja nikad surovija prema Aneli i Asminu i njihovom odnosu, Janjuš otkrio koji plan ima Markovićeva, ubeđen u jedno (VIDEO)

- Ja kada sam rekao preneki dan da oni imaju dve opcije, da je Asmin navuče ili žal, ali sve više sam ubeđen da je žal. Moram da dodam da se slažem sa Bebicom, onaj dan kada su stigle torte, ja sa strane nisam ni prišao Asminu, video sam da on nije koristio situaciju, već je bio jako tužan - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Nikad neću spustiti loptu s Ahmićima, oni su krivi za sve: Aneli misli da neće izgladiti odnose sa Asminom, on priznao: Njoj treba... (VIDEO)

- Ovo nije centar za socijalni rad, Asmin je ovde ušao da se odbrani od svega, smatram da je ovo privermeni mir, komplikovana je situacija ovde. Ima tu šanse i da se on i Maja pomire, pa šta će onda - rekla je Milena.

- On ispada papak zbog Maje, ali ja neću menjati odnos sa njim - dodala je Aneli.

- Meni ovo ide u korist, Asmin je meni rekao u pušioni da mu jedino ja nisam bila problme, ja problem nemam, oni ga imaju - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Maja ima emocije prema Asminu, a oni da se pomire, on ne može da bude dobar sa Aneli ako se pomiri sa Majom. Slažem se da ne treba da se vređaju, ali od toga nema ništa - govorila je Milena.

- Šta je tema ovde?! Meni kod njih ništa nije normalno, ali ne smeju da se vređaju - govorio je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli, da je Maja napravila Asmina papkom - upitala je Ivana.

- Ona njega pravi papkom, mene ne može da ponizi, ali njega ponižava. On je labilan i menja mišljenja, on bi bio protiv mene da Maja zavrti priču, branio bi uvek nju - dodala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.B.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Evo gde se nalazi Lukin telefon: Biljana Vujović sve otkrila, ubeđena da je to bila Anelina igra, pa oplela po bivšoj snajki (VIDEO)

Zadruga

TREBA DA TE JE SRAMOTA: Kačavenda nikad surovija prema Luki, stala uz Aneli nakon što ju je Vujović prozvao (VIDEO)

Domaći

'MORA DA OTVORI OČI' Ana Spasojević osudila ponašanje Mione Jovanović! Tvrdi da i dalje ima emocije prema bivšem, a evo šta je poručila Ša!

Domaći

On je vrlo inteligentan, ne igra igru: Zorica Marković otkrila da li podržava vezu Gastoza i Anđele! (VIDEO)

Domaći

POČELE SU DA MI SE JAVLJAJU EMOCIJE: Matora progovorila o odnosu sa Draganom, otkrila da li se nada vezi (VIDEO)

Domaći

Ceca neće doći na pomen Saši Popoviću: Otkrila razlog, pa priznala da li je u kontaktu sa Suzanom Jovanović