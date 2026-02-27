Džaba joj sve pare kada je nesrećna: Maja pokušala da ponizi Aneli na konto fizičkog izgleda, Ahmićeva je rešila u dve rečenice (VIDEO)

Haos za stolom!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Aneli Ahmić priča da je Maja Marinković sujetna i iskompleksirana i to priča sa Jovanom pevačicom.

- Ja sam videla da ona provocira i ja sam se pitala da li provocira mene jer sam oprala to Filipu, ono iz čega jede, činiju ili da li provocira Asmina sa Janjušem - rekla je Jovana.

- Zamisli ti molim te sada komentare na Jutjubu ispod ovog klipa?! Ironija života je da Jovana koja ulazi ovde, koja priča sve najgore o Aneli meni, pa kada je počela da spletkari vezano za Milenu Kačavendu, nije dobila moju reakciju ni tada, a ni sada kada je reč o Filipu. Blam! Što se tiče Aneli i nje, da, isto mi je blam jer smatram da se ne podnose međusobno, komentarisala je da je druženje Aneli i mene blam i da smo fejk, što se na kraju ispostavilo da je druženje lažno - rekla je Maja.

- Meni je u beton ligi super, lepo se provodim - rekla je Jovana.

- Ja sam ušla ovde sa 22 godine, nikada mi niko nije plaćao bilo šta u životu, sa svojih 29 godina imam najveće bogatstvo, moj otac i moja majka. Nikada nisam prodala svoju porodicu, a što se tiče finansijske situacije, tu sam mnogo uspešna. Nikada nisam bila ku*va, sponzoruša, nisam nikome dozvolila da mi nešto plati, nisam takav profil devojke - rekla je Maja.

- Džaba nekim ljudima i pare i sve, kada su nesrećni - dobacila je Aneli.

- Fizički izgled...Jesam se operisala, smatram da smo Anita i ja najlepše devojke u kući. Operisana je i ona, pa joj nije uspelo. Ja jesam barbika, to samo ko je lud može da ospori, pohvalila bih je da mislim da je lepa - rekla je Maja.

- Pozdraviću sve lemurice moje i lavice. Jovana mi je prišla i rekla mi je da oseća sa Majine strane animozitet neki kada je Maja videla da Jovana sedi pored Filipa. Videla je Maja kada je Jovana dva, tri puta uzela činiju, oprala je činiju, to je Maja primetila i počela je da je provocira na neki način...Džaba brdo bisera, kada je čovek nesrećan - rekla je Aneli.

- Ja nisam pričala o tome kako je Marinko kupovao ovo ili ono, Asmin isto, ti si pričala kako te je vodio po Turskoj...Vračara (Grofica) može da kači šta hoće, prodaje se po tiktoku - rekla je Maja.

- Prepričavala je te scene kada se s Filipom svađa, nabada Filipa, dođe mu u kuću. Tako da će žena pričati ovde o moralima - rekla je Aneli.

- Može da priča šta hoće, ona je produkt Grofice vračare, prenosila je kofere i sve ostalo što je radila, a što smo ovde čuli - rekla je Maja.

Autor: Nikola Žugić